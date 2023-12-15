При пожаре в частном доме погиб человек

В 21.32 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме в деревне Каазику волости Сауэ. Звонивший сообщил, что горит жилой дом. Других построек поблизости нет.

К моменту прибытия на место спасателей деревянный дом был охвачен открытым пламенем. К тушению приступили спасатели из Кейла и Нымме, а также волонтеры-спасатели из Кохила, Ристи и Турба.

В 22.09 спасатели обнаружили в доме погибшего.

По словам руководителя спасательной операции, не было возможности установить, был ли в доме дымовой датчик и подавал ли он сигнал. Причины пожара и его обстоятельства будут установлены в входе расследования.

В спасательной службе отмечают, что спасти жизнь может только работающий детектор дыма. Рекомендуется проверять рабочее состояние детектора дыма, нажимая кнопку тестирования не реже одного раза в месяц.

С 2022 года является обязательным наличие в отапливаемых твердым топливом помещениях датчиков угарного газа, их рабочее состояние также необходимо регулярно проверять. Устаревший или неисправный датчик необходимо заменить.

В этом году в пожарах погибли 35 человек.