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Kantar Emor: рейтинги Партии реформ и Центристской партии сравнялись

rus.postimees.ee
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Михаил Кылварт и Кая Каллас.
Михаил Кылварт и Кая Каллас. Фото: Sander Ilvest

По данным последнего опроса социологической службы Kantar Emor, в декабре рейтинги Партии реформ и Центристской партии сравнялись – обе политические силы готовы поддержать по 15% избирателей, пишет Rus.ERR.

Уверенным лидером рейтинга остается «Отечество» (25%).

На втором месте Консервативная народная партия (EKRE), поддержка которой за месяц снизилась на один процентный пункт и сейчас составляет 20%.

Третье и четвертое место делят возглавляющая правительство Партия реформ и оппозиционная Центристская партия – обе политические силы готовы поддержать по 15% избирателей.

Соцдемов поддерживают 12, а «Ээсти 200» – шесть процентов опрошенных.

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