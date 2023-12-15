Kantar Emor: рейтинги Партии реформ и Центристской партии сравнялись

По данным последнего опроса социологической службы Kantar Emor, в декабре рейтинги Партии реформ и Центристской партии сравнялись – обе политические силы готовы поддержать по 15% избирателей, пишет Rus.ERR.
Уверенным лидером рейтинга остается «Отечество» (25%).
На втором месте Консервативная народная партия (EKRE), поддержка которой за месяц снизилась на один процентный пункт и сейчас составляет 20%.
Третье и четвертое место делят возглавляющая правительство Партия реформ и оппозиционная Центристская партия – обе политические силы готовы поддержать по 15% избирателей.
Соцдемов поддерживают 12, а «Ээсти 200» – шесть процентов опрошенных.