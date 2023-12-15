Фото ⟩ Защищали безопасность Эстонии ценой своей жизни: полицейские почтили память погибших коллег

«Каждый работник передовой знает, что в работе полиции даже самая, на первый взгляд, рутинная ситуация может превратиться в вопрос жизни и смерти. В кризисных ситуациях и готовясь к ним, особенно важно, чтобы у полицейских и пограничников был крепкий тыл. То есть хорошая выучка и снаряжение, поддержка государства и организации, а также уверенность в том, что с их семьей всё в порядке. В день памяти погибших полицейских мы чтим тех коллег, которые защищали безопасность Эстонии ценой своей жизни, и склоняем голову перед семьями, которые потеряли своих близких», – сказал генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.

Для министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса мемориальная церемония Мяо – это событие, чтобы почтить память как погибших 29 лет назад полицейских, так и всех сотрудников внутренней безопасности, которые погибли или были ранены при исполнении своих служебных обязанностей.

«Чувство безопасности жителей страны опирается на эти тысячи людей, которые в любой день и в любое время готовы рисковать своей жизнью и здоровьем, чтобы защитить нас. Чтобы наше чувство безопасности было гарантировано и в будущем, в ближайшие годы мы существенно увеличим объемы обучения полицейских, а также значительно улучшим условия и среду обучения», – подчеркнул Ляэнеметс.