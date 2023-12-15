Сегодня, 15 декабря исполняется 29 лет с перестрелки на перекрестке Мяо в Ярвамаа, в которой погибли два полицейских, а третий был тяжело ранен. Сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны и Полиции безопасности почтят у монумента Мяо память полицейских и пограничников, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Защищали безопасность Эстонии ценой своей жизни: сегодня почтят память погибших полицейских и пограничников
«Каждый работник передовой знает, что в работе полиции даже самая, на первый взгляд, рутинная ситуация может превратиться в вопрос жизни и смерти. В кризисных ситуациях и готовясь к ним, особенно важно, чтобы у полицейских и пограничников был крепкий тыл. То есть хорошая выучка и снаряжение, поддержка государства и организации, а также уверенность в том, что с их семьей всё в порядке. В день памяти погибших полицейских мы чтим тех коллег, которые защищали безопасность Эстонии ценой своей жизни, и склоняем голову перед семьями, которые потеряли своих близких», – сказал генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев.
Для министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса мемориальная церемония Мяо – это событие, чтобы почтить память как погибших 29 лет назад полицейских, так и всех сотрудников внутренней безопасности, которые погибли или были ранены при исполнении своих служебных обязанностей.
«Чувство безопасности жителей страны опирается на эти тысячи людей, которые в любой день и в любое время готовы рисковать своей жизнью и здоровьем, чтобы защитить нас. Чтобы наше чувство безопасности было гарантировано и в будущем, в ближайшие годы мы существенно увеличим объемы обучения полицейских, а также значительно улучшим условия и среду обучения», – подчеркнул Ляэнеметс.
На мемориальной церемонии, которая начнется сегодня вечером в 17.00 с построения почетного караула, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев и генеральный директор полиции безопасности Марго Паллосон возложат венок к монументу погибших полицейских, и с речью выступит капеллан Департамента полиции и пограничной охраны Туули Раамат.
Затем в 18.00 в Церкви Святого Креста в Пайде состоится богослужение и поминальный концерт. Богослужение проведет главный капеллан Департамента полиции и пограничной охраны Валдо Луст, капелланы Прийду Эллам и Туули Раамат, а также пастор прихода Церкви Святого Креста в Пайде Андрес Чумаков.
На концерте выступят Мария Листра и Марко Матвере вместе с Таллиннским полицейским оркестром. Дирижер – Рийво Йыги. Концерт бесплатный, и его могут послушать все желающие.
Находящийся в деревне Мяо в Ярвамаа памятник установили в память трагически погибших дорожных полицейских Марека Лемминга и Арго Киви, которые 15 декабря 1994 года с коллегами Янеком Челядиновым и Вяйно Нейдо остановили для проверки документов и груза грузовик «Камаз».
Грузовик перевозил украденный днем ранее в Таллинне алкоголь. Во время осмотра груза из грузовика вышел Андрей Илюхин, который открыл огонь по полицейским. Mарек Лемминг погиб на месте, Арго Киви скончался по дороге в больницу, Янек Челядинов получил в перестрелке тяжелые ранения, Вяйно Нейдо единственным не пострадал.
После восстановления независимости в Эстонии при исполнении служебных обязанностей погибли 25 полицейских.