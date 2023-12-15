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Государство выделило 17 млн евро на строительство нового завода в Палдиски

rus.postimees.ee
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Деньги. Иллюстративное фото.
Деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks

Эрик Лайдвеэ и Олав Мийл хотят построить в индустриальном парке Палдиски завод, который будет производить из местных возобновляемых источников энергии водород и аммиак для судов. Государство выделило им на это 17 миллионов евро, пишет dv.ee.

«Могу только подтвердить, что планы существуют, и мы их реализуем, но более детально мы пока об этом говорить не можем», – сказал, руководитель и владелец небольшой доли в девелоперской компании Derivaat NH3 Эрик Лайдвеэ.

Derivaat NH3 планирует создать в Палдиски установку по производству т.н. «зеленого водорода», на которой полученный зеленый водород будет использоваться для производства зеленого аммиака. Аммиак используется в производстве удобрений и сельскохозяйственных химикатов.

Читайте подробнее на dv.ee.

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