Государство выделило €17 млн на строительство нового завода в Палдиски

Эрик Лайдвеэ и Олав Мийл хотят построить в индустриальном парке Палдиски завод, который будет производить водород и аммиак для судов из местных возобновляемых источников энергии. Государство выделило им на это 17 миллионов евро, пишет dv.ee.
«Могу только подтвердить, что планы существуют, и мы их реализуем, но более детально мы пока об этом говорить не можем», – сказал, руководитель и владелец небольшой доли в девелоперской компании Derivaat NH3 Эрик Лайдвеэ.
Derivaat NH3 планирует создать в Палдиски установку по производству т.н. «зеленого водорода», на которой полученный зеленый водород будет использоваться для производства зеленого аммиака. Аммиак используется в производстве удобрений и сельскохозяйственных химикатов.
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