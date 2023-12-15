План безопасности энергоснабжения Эстонии грозит нам ценой на электроэнергию в 4000 евро

Уже в 2027 году в Эстонии может возникнуть дефицит электроэнергии. Все дело в том, что в конце 2026 года для владельца Eesti Energia истечет срок ожидания, который обязывает госфирму держать в своем портфеле не менее тысячи мегаватт управляемых производственных мощностей. Поскольку держать старые пылесжигающие блоки в постоянной готовности экономически нецелесообразно, анализы безопасности снабжения предполагают, что в конце 2026 года Enefit Power отключит три старых блока, что будет означать исчезновение с электрорынка 500 мегаватт управляемой производственной мощности.