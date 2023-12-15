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План безопасности энергоснабжения Эстонии грозит нам ценой на электроэнергию в 4000 евро

Карл-Роберт Пухм
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Производство сланцевой энергии, которая до сих пор обеспечивала безопасность снабжения Эстонии, в последние годы значительно сократилось для достижения экологических целей.
Производство сланцевой энергии, которая до сих пор обеспечивала безопасность снабжения Эстонии, в последние годы значительно сократилось для достижения экологических целей. Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

Хотя Elering, политики и чиновники в один голос твердят, что безопасность электроснабжения должна быть обеспечена по разумной цене, проблему собираются решать таким образом, который увеличит плату за сетевое обслуживание, а также повысится риск того, что мы снова увидим цены в 4000 евро.

Уже в 2027 году в Эстонии может возникнуть дефицит электроэнергии. Все дело в том, что в конце 2026 года для владельца Eesti Energia истечет срок ожидания, который обязывает госфирму держать в своем портфеле не менее тысячи мегаватт управляемых производственных мощностей. Поскольку держать старые пылесжигающие блоки в постоянной готовности экономически нецелесообразно, анализы безопасности снабжения предполагают, что в конце 2026 года Enefit Power отключит три старых блока, что будет означать исчезновение с электрорынка 500 мегаватт управляемой производственной мощности.

Однако это всего лишь предположение. Министр финансов также имеет право по своему усмотрению издать новое распоряжение для Eesti Energia и потребовать оставить в резерве тысячу мегаватт, например, до 2030 года. По словам руководителя Eesti Energia Андруса Дурейко, продление такого обязательства было бы плохим планом, поскольку нанесло бы экономический ущерб Enefit Power.

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