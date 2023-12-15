Карта ⟩ Ночные автобусы будут курсировать по Таллинну круглогодично: в маршруты внесут изменения

Вице-мэр Владимир Свет подтвердил, что начиная с января ночные автобусы станут постоянной составляющей столичной сети общественного транспорта, появятся дополнительные направления, а также будут немного скорректированы существующие маршруты.

«Проходивший с весны по осень пилотный проект показал, что данная услуга востребована. В новом году услуга будет расширена на Нымме и Виймси, куда прежде ночной транспорт не ходил, оттуда мы получаем много просьб об открытии ночных маршрутов», - пояснил Свет.

По его словам, изменения в работе уже работающих маршрутов ночных автобусов основаны на полученных данных. «Мы оптимизируем собранную в тестовый период информацию и на основании полученной от пассажиров обратной связи скорректируем маршруты. Автобусы будут делать небольшой круг в районе с высокой плотностью населения в конце маршрута. На основании отзывов пассажиров при необходимости мы будем и впредь вносить коррективы», - сказал вице-мэр.

В бюджете на будущий год на услугу ночного общественного транспорта предусматривается выделение 830 000 евро.