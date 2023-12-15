Как вызвать помощь, когда нет мобильной связи?

В ближайшие дни возможно отключение электроэнергии и возможные перебои в работе мобильной связи из-за обильного снегопада. Кризисный менеджер центра экстренной помощи Янек Муракас объясняет, как связаться по номеру 112 в случае аварии или любой чрезвычайной ситуации со спасателями, полицейскими или работниками скорой помощи.

«Если мобильная связь нестабильна, а вам срочно нужна помощь, попробуйте сначала выйти из помещения. На улице связь может быть лучше. Если это не помогло, извлеките SIM-карту из телефона и повторите попытку. При извлечении SIM-карты телефон автоматически начинает поиск сети для подключения, а в сети другого оператора сигнал может даже быть сильнее», — советует Муракас.

«Если звонки не увенчались успехом, попробуйте отправить СМС на номер экстренной помощи 112, на нем указан адрес, где можно написать куда и какая именно помощь вам необходима. Отправка СМС сообщений является альтернативой, когда телефонные звонки не работают», — говорит кризисный менеджер.

«Зимой, когда частенько случаются отключения электроэнергии, важно, чтобы каждый человек также знал, где находится ближайший полицейский участок, спасательные команды или станция скорой помощи. Эти учреждения имеют связь с Центром неотложной помощи, поэтому по возможности следует обращаться туда в случае кризисной ситуации», - добавляет Муракас.