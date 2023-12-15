Фото ⟩ «Это мошенничество»: в составе продававшегося в Эстонии продукта нашли недопустимый ингредиент

По словам главного специалиста отдела продовольствия PTA Мерле Лауримаа, это мошенничество. «Мед - натуральный продукт, производимый пчелами из нектара растений, а также из частей растений и выделений питающихся ими насекомых, которые пчелы собирают, преобразуют путем соединения со своими особыми веществами, помещают в сотовые ячейки, там сушат и складируют, и, наконец, оставляют до готовности. Если в мед добавить сахар, это уже не мед», - пояснила Лауримаа.

Фото: PTA

Посторонние сахара обнаружены в меде Korio 800гр (8гр х 100 шт), срок годности до 04.08.2024. В качестве страны происхождения меда указывается смесь меда, произведенная за пределами Европейского союза. Производителем данного продукта является литовская компания UAB Medaus pirkliai, а импортером продукта – SANITEX OÜ.

«На сегодняшний день вся партия, которая, к счастью, была небольшой, распродана», - добавила Лауримаа. Потребители, которые приобрели продукцию из данной партии, имеют право подать жалобу продавцу, у которого был приобретен товар.

Медом в торговле можно называть только натуральное сладкое вещество, которое производят пчелы. Следовательно, продукт, не являющийся чистым медом, не может продаваться под названием мед.