Фото ⟩ Редкое предложение: в Клоостриметса продается настоящая жемчужина

Как указано в объявлении о продаже, замечательный частный дом в классическом стиле построен в Клоостриметса в 2008 году по проекту архитектора Аллана Струса. Однако и снаружи, и изнутри он выглядит как капитально отремонтированный и тщательно отреставрированный образчик архитектуры начала XX века. Подобная стилизация характерна для работ архитектурного бюро Аллана Струса.

Фото: KV.EE

В интерьере дома площадью 188 м2 использованы светлые пастельные тона и высококачественные отделочные материалы. На первом этаже расположены гостиная, кухня, столовая, прихожая, туалет. Этажом выше находится холл, кабинет, детская, спальня с вместительной гардеробной и санузлом.

Фото: KV.EE

Дом обогревается системой автономного газового отопления, камин также долго держит тепло. Затраты на содержание дома вполне разумны. На территории также имеется банный комплекс площадью 20 квадратных метров с комнатой отдыха и открытым бассейном, которым можно пользоваться круглый год.

Фото: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.