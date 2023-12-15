Не пропустите ⟩ В Таллинне курсируют рождественские троллейбусы, автобусы и трамваи

Автобус, троллейбус и трамвай украшены украшениями, сделанными вручную, преимущественно из переработанных материалов.

Каждый рождественский транспорт украшен в различной тематике, и некоторые украшения даже включают в себя запахи - в автобусе тема подарочного мешка, в троллейбусе - рождественский аромат, а в трамвае - зимнее солнцестояние. Кроме того, в этом году пассажиров рождественского транспорта радует рождественская музыка от Star FM.

«Рождество - время добрых дел, радости и семейного уюта. Поэтому в этот особенный период мы хотим принести еще больше хороших эмоций в сердца наших клиентов, выводя на линии рождественский общественный транспорт. В рождественском автобусе, трамвае и троллейбусе пассажиров будет встречать Санта-Клаус, который выслушает стихи и рождественские пожелания пассажиров и раздаст сладости», - сказал Кайдо Падар, член правления TLT.

Рождественский транспорт ходит по уникальнымми маршрутами в разных районах города. Проезд на таких тематически оформленных автобусах, трамваях и троллейбусах бесплатен для всех. Точный маршрут и расписание на сайте www.tlt.ee.

В понедельник и вторник общественный транспорт Таллинна также будет работать по воскресному расписанию.