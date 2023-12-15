В Таллинне снова будут ходить рождественские троллейбусы, автобусы и трамваи

Автобус, троллейбус и трамвай украшены украшениями, сделанными вручную, преимущественно из переработанных материалов. Таким образом, мы хотим привлечь внимание людей к важности сохранения окружающей среды.

Каждый рождественский транспорт украшен в различной тематике, и некоторые украшения даже включают в себя запахи - в автобусе тема подарочного мешка, в троллейбусе - рождественский аромат, а в трамвае - зимнее солнцестояние. Кроме того, в этом году пассажиров рождественского транспорта радует рождественская музыка от Star FM.

«Рождество - время добрых дел, радости и семейного уюта. Поэтому в этот особенный период мы хотим принести еще больше хороших эмоций в сердца наших клиентов, выводя на линии рождественский общественный транспорт. В рождественском автобусе, трамвае и троллейбусе пассажиров будет встречать Санта-Клаус, который выслушает стихи и рождественские пожелания пассажиров и раздаст сладости», - сказал Кайдо Падар, член правления TLT.