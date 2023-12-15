Эксперт: сейчас самое время покупать старые дачи и запущенные хутора

Руководитель западного и южного регионов Pindi Kinnisvara Свен Семпельсон сказал, что хотя количество предложений по продаже не находящей применения недвижимости увеличивалось не очень заметно, оно все же демонстрирует тенденцию небольшого роста. «Однако значительно более примечательным является то обстоятельство, что люди, которые ранее старались извлечь максимальную выгоду от продажи недвижимости, сейчас стали проявлять гораздо большую гибкость в ходе переговоров относительно ее стоимости. В результате немало земельных участков или развалившихся летних домиков продаются со скидкой, которая прежде казалась просто немыслимой», – сказал Семпелсон.

«Немало земельных участков или развалившихся летних домиков продаются со скидкой, которая прежде казалась просто немыслимой», – сказал Семпелсон.

«Причины этого явления далеко искать не приходится – давление на финансовое положение населения возросло столь ощутимо, что сейчас лучше продать не имеющий активного применения объект недвижимости на несколько десятков процентов дешевле и прибрести объект с большей ликвидностью, чем попасть в затруднительное положение с платежами по кредиту за свое реальное жилье», – разъяснил он.

«Покупателей у подобной недвижимости не так много, и продавцы уже осознали это: теперь к каждому интересующемуся покупкой объекта человеку они относятся с гораздо большим уважением, и достаточно основательно взвешивают все предложения», – добавил Семпелсон.