Пт, 15.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Россия планирует завоевать еще как минимум три региона Украины

BNS
Copy
Фото: Dmitri Kotjuh

Россия планирует продолжить военные действия в Украине как минимум до 2026 года и за это время планирует захватить большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе, их областные центры.

«Согласно этой информации, власти РФ рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом, а также на имитацию мирных переговоров, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно "мирных намерений" России. На самом деле, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине", - пишет военный аналитик Bild Юлиан Рёпке. 

«Таким образом, к концу 2024 года Россия планирует установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и выйти к реке Оскол в Харьковской области», - говорится в статье.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх