Россия планирует завоевать еще как минимум три региона Украины

«Согласно этой информации, власти РФ рассчитывают на снижение поддержки Украины Западом, а также на имитацию мирных переговоров, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение относительно "мирных намерений" России. На самом деле, в Кремле не планируют никакого перемирия и разрабатывают новый среднесрочный план войны в Украине", - пишет военный аналитик Bild Юлиан Рёпке.