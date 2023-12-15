Авиакомпания Finnair не пустила на борт семью с девочкой-инвалидом

В конце октября украинка Елизавета Сандула вместе с мужем и 7-летней дочерью Софией собирались улететь из Хельсинки на море в Турцию, но их планам не суждено было сбыться, пишет Yle.
«София имеет от рождения тяжелую инвалидность, в том числе ДЦП. Ее самочувствие существенно улучшает теплая морская вода, поэтому мы собирали деньги на этот отпуск и с нетерпением его ждали», - сообщили родители.
Семья уехала из Украины от войны год назад. За это время Сандула успела открыть свой бизнес – она совладелица салона красоты в Хельсинки. Работает также ее муж. Семья неоднократно путешествовала в самолетах вместе с ребёнком.
«Мы ждали посадки, и я решила поменять Соне памперс. Мы не нашли специального туалета, и мы положили ее на сиденья в углу. Вскоре подошел пилот самолета и спросил, умеет ли ребенок сидеть. Мы ответили, что умеет, но недолго: только во время взлета и посадки. После этого он не разрешил нам пройти в самолет», - рассказывает мама.
Семья была шокирована таким отношением. Они подозревают, что пилот что-то неправильно понял из их беседы, ведь английским и мать, и отец ребенка владеют лишь немного.
Finnair подтверждает отказ в посадке
То, что семью не допустили на борт самолета, Yle подтвердили в компании Finnair в ответе по электронной почте, объяснив это правилами Европейского управления авиационной безопасности (EASA). А именно, пилот понял ситуацию так, что отец держал бы ребенка во время взлета и посадки на коленях с помощью специального ремня.
«Согласно правилам авиационной безопасности это невозможно. При необходимости во время полета вы можете взять ребенка на руки или в другом положении лежа, но во время вылета и посадки самолета ребенок старше двух лет должен иметь возможность самостоятельно сидеть на своем кресле согласно правилам EASA», – написала директор по коммуникациям Finnair Пяйвют Талквист.
После уточнения Yle, что ребенок должен был сидеть отдельно, и на него был куплен билет, который родители демонстрировали при прохождении паспортного контроля и безопасности, Таллквист ответила, что родители в любом случае должны сообщить авиакомпании о своем путешествии за 48 часов.
«Если бы клиент связался с нами заранее, мы бы вместе выяснили, мог ли ребенок использовать опору для сидения и 5-точечные ремни безопасности для самостоятельного сидения во время взлета и посадки и таким образом безопасно путешествовать нашим рейсом», – отметила Таллквист.
Елизавета Сандула утверждает, что о предупреждении за 48 часов на сайте компании написано только в общих чертах, и в качестве не требования, а просьбы.
«Там написано "Просим сообщить нам заранее, если ваша инвалидность требует от нас особенного внимания". Но нам не нужно ничье внимание и помощь, мы прекрасно сами справлялись, – говорит Сандула.
В Европейском управлении авиационной безопасности EASA действительно есть правило о том, что пассажиров особых категорий нужно перевозить при условии соблюдения условий безопасности, сообщила в письме по электронной почте Вера Таварес из коммуникационного департамента EASA, однако, правила предупреждать за 48 часов в EASA нет. Риск оценивает сама авиакомпания.
Люди с ограниченными возможностями имеют такое же право на путешествие самолетом
О случаях, когда ребенка или взрослого с инвалидностью снимали с рейса из-за того, что он, по мнению пилота, не может сидеть, да и о любых других ситуациях отказа в посадке никогда не слышали в Союзе людей с инвалидностью Финляндии (Invaliidiliitto).
«У нас нет информации о подобных случаях. Безопасность полетов является важным вопросом; но люди с ограниченными возможностями имеют такое же право на путешествие самолетом, как и люди без инвалидности», – отмечает в письме по электронной почте Риитта Саксанен, эксперт по социальной политике и здравоохранению Союза людей с инвалидностью Финляндии.
В организации также предположили, что в данном случае полезно будет подать заявление на компенсацию за отказ в посадке, согласно законодательству ЕС, а также вмешаться Уполномоченному по равноправию.
Это звучит как случай, который следует расследовать дальше
В офисе Уполномоченного по равноправию сообщили, что не могут комментировать конкретную ситуацию, которую они не исследовали.
«Однако это звучит, как случай, который, возможно, следует расследовать дальше», – написала по электронной почте Мария Сванлюнг, менеджер по коммуникациям офиса Уполномоченного по равенству.
Хотя в авиакомпании не видят в действиях пилота никакой ошибки, Finnair предложил матери подарочную карточку на 500 евро в качестве компенсации. Но семья от этого отказалась.
«В общей сложности мы потратили на это путешествие 2200 евро, это вместе с билетами в обе стороны и гостиницей на нас троих. Я бы хотела, чтобы мне вернули хотя бы полную стоимость билетов», – говорит Елизавета Сандула.
По словам женщины, ей так и не удалось объяснить ребенку, почему они не полетели на море.