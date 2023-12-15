Авиакомпания Finnair не пустила на борт семью с девочкой-инвалидом

После уточнения Yle, что ребенок должен был сидеть отдельно, и на него был куплен билет, который родители демонстрировали при прохождении паспортного контроля и безопасности, Таллквист ответила, что родители в любом случае должны сообщить авиакомпании о своем путешествии за 48 часов.

«Если бы клиент связался с нами заранее, мы бы вместе выяснили, мог ли ребенок использовать опору для сидения и 5-точечные ремни безопасности для самостоятельного сидения во время взлета и посадки и таким образом безопасно путешествовать нашим рейсом», – отметила Таллквист.

Елизавета Сандула утверждает, что о предупреждении за 48 часов на сайте компании написано только в общих чертах, и в качестве не требования, а просьбы.

«Там написано "Просим сообщить нам заранее, если ваша инвалидность требует от нас особенного внимания". Но нам не нужно ничье внимание и помощь, мы прекрасно сами справлялись, – говорит Сандула.

В Европейском управлении авиационной безопасности EASA действительно есть правило о том, что пассажиров особых категорий нужно перевозить при условии соблюдения условий безопасности, сообщила в письме по электронной почте Вера Таварес из коммуникационного департамента EASA, однако, правила предупреждать за 48 часов в EASA нет. Риск оценивает сама авиакомпания.

Люди с ограниченными возможностями имеют такое же право на путешествие самолетом