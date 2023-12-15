Самая дорогая электроэнергия по-прежнему в странах Балтии. Сколько мы платим?

В сравнении с четвергом средняя биржевая цена электроэнергии для эстонских потребителей практически не изменилась (+0,6% за сутки).

Электроэнергия стоит сегодня одинаково в Эстонии, Латвии и Литве и, как и в предыдущие два дня, речь идет о самой высокой дневной цене в системе Nord Pool.

Тем временем в Финляндии электроэнергия в среднем стоит всего на несколько сентов меньше — 133,82 евро за мегаватт-час.

Самая высокая - 200,01 евро за мегаватт-час - биржевая цена электроэнергии в Эстонии будет в пятницу днем ​​с 16 до 17 часов.

Самая низкая биржевая цена ожидается в ночь в субботу (с полуночи до 1 часа ночи), когда она упадет до 76,71 евро.

В ценовой зоне Эстонии средняя биржевая цена электроэнергии в ноябре этого года составляла 105,20 евро за мегаватт-час - это на 52% меньше в годовом сравнении.

Если сравнивать с октябрем 2023 года, то цена выросла с тех пор на 20,4%.