В Таллинне была задержана агрессивная компания, четыре раза за день напавшая на один и тот же магазин

По словам руководителя центра тревоги Viking Security Эрго Оолупа, нападение на крупный сетевой продуктовый магазин в Таллинне произошло несколько дней назад и началось около пяти часов вечера.

«Пьяные мужчины хотела купить алкоголь. Персонал магазина корректно отказал в продаже. После этого они начали угрожать и толкать продавцов, которые нажали на так называемую кнопку тревоги, и через три минуты прибыл патруль», - объяснил руководитель центра тревоги.

При виде патруля дебоширы успокоились и ушли, но примерно через час вернулись.

«Теперь они вели себя еще более агрессивно, и один из сотрудников магазина был вынужден использовать для самозащиты перцовый баллончик. Компания удалилась, но часа через два вернулась снова: на этот раз тоже с перцовым баллончиком. На помощь продавцам снова прибыла охрана, но еще и полиция, и нападавшие скрылись», - рассказал Оолуп.

Еще часа через два, когда магазин уже закрывался, те же люди снова появились у магазина, но не смогли войти и остались ждать у входной двери. И в итоге своего добились.

«Приехали полицейские и задержали их. Их действия зафиксированы также камерами наблюдения, и, по предварительной оценке, несколько членов группы могли совершить преступление», - сказал Оолуп.

Он отметил, что, к сожалению, случаи насилия в магазинах по всей Эстонии не редкость.

«Уже прошлой зимой число случаев насилия возросло, и, к сожалению, не уменьшилось. Весной больше всего выделялись магазины в сельских районах, но ситуация тревожна по всей Эстонии. Работодателям следует установить кнопки тревоги для заботы о своих сотрудниках. Всем людям следует быть бдительными и при виде опасной ситуации сразу звонить 112», - сказал руководитель центра тревоги Viking Security.