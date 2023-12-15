В Таллинне была задержана агрессивная компания людей, напавшая четыре раза за день на один и тот же магазин

По словам руководителя центра тревоги Viking Security Эрго Оолупа, нападение на крупный сетевой продуктовый магазин в Таллинне произошло несколько дней назад и началось около пяти часов вечера.

«Группа пьяных мужчин хотела купить алкоголь. Персонал магазина корректно отказал в продаже, так как лица были явно пьяны. После этого они начали угрожать и толкать продавцов, которые нажали так называемую кнопку тревоги, и через три минуты прибыл охранный патруль», - объяснил руководитель центра тревоги.

Первоначально, когда прибыл патруль, мужчины успокоились и ушли, но примерно через час вернулись в тот же магазин.

«Теперь они были еще агрессивнее, и один из сотрудников магазина был вынужден использовать для самозащиты перцовый баллончик. После этого пьяные люди ушли - но вернулись примерно через два часа, на этот раз тоже с перцовым баллончиком, и напали на сотрудников магазина. На помощь прибыли как охранный патруль, так и полиция, но, поняв это, лица скрылись», - рассказал Оолуп.

Еще через примерно два часа, когда магазин уже закрывался, та же группа снова появилась у магазина, но не смогла войти и осталась ждать у входной двери.

«Охранные патрули опознали пьяных людей, вызвали полицию, и они были взяты под стражу. Их действия зафиксированы также камерами наблюдения, и, по предварительной оценке, несколько членов группы могли совершить преступление», - сказал Оолуп.

Он отметил, что, к сожалению, случаи насилия в магазинах по всей Эстонии не редкость.

«Уже прошлой зимой количество случаев насилия возросло, и, к сожалению, не уменьшилось. Весной больше всего выделялись магазины в сельских районах, но ситуация тревожна по всей Эстонии. Работодателям следует установить кнопки тревоги для заботы о своих сотрудниках. Всем людям следует быть бдительными и при виде опасной ситуации сразу звонить 112», - сказал руководитель центра тревоги Viking Security.