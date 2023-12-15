Правительство хочет пересмотреть систему въезда в страну таким образом, чтобы в Эстонию больше нельзя было приезжать на работу по туристической визе. Помимо этого планируется также начать тщательнее проверять людей из стран, известных своей террористической деятельностью.
Правительство Эстонии установит более жесткий надзор за иностранцами из стран-террористов
Растущий спрос на рабочую силу в Эстонии способствует тому, что люди, прибывшие сюда по краткосрочной визе категории C на срок до 90 дней, могут найти работу, после чего подать заявление на получение вида на жительство для работы. По мнению министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-демократическая партия), это не только противоречит принципам, но и может создать проблемы как для работника, так и для работодателя.
«Допустим, эстонский предприниматель уже нанял человека на работу и вложил средства в его обучение, но затем выясняется, что этому человеку не дали вид на жительство - для предпринимателя это пустую трату времени, сил и денег», - говорит министр.
Кроме того, по словам Ляэнеметса, более тщательная проверка биографических данных прибывающих в страну людей также обеспечивает эстонскому работодателю большее чувство безопасности, например, когда речь идет о защите коммерческой тайны или конфиденциальности данных клиентов.
Помимо регулирования правил для иностранцев, работающих в Эстонии, кабинет министров уже несколько месяцев назад в свете подготовленных Департаментом полиции безопасности и другими ведомствами докладов о безопасности обсуждал, как усилить контроль над тем, кто вообще может пребывать на территорию Эстонии.
Ляэнеметс заявил, что планируется усилить проверку прибывающих из стран, которые могут представлять повышенный риск, например, в связи с религиозной радикализацией или деятельностью террористических организаций. По его словам, это означает, что Эстония, скорее всего, начнет запрашивать у всех въезжающих из третьих стран справки о судимости, выписки с банковских счетов, данные аккаунтов в социальных сетях. Департамент полиции и погранохраны уже запрашивает такую информацию в определенных случаях, но, согласно планам Ляэнеметса, все прибывающие из третьих стран должны будут заранее учесть необходимость предоставления этих документов.
Несмотря на несколько предложений, правительство не намерено составлять список стран повышенного риска, поскольку это повлекло бы за собой дипломатические сложности и препятствия, которые осложнили бы внешние отношения Эстонии с некоторыми странами или сотрудничество в международных организациях, говорит Ляэнеметс.
Контроль не помешает
Генеральный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас, который несколько месяцев назад участвовал в обсуждении вопросов регулирования иностранной рабочей силы в Министерстве внутренних дел, признает, что из-за сокращения и старения трудоспособного населения Эстонии иностранная рабочая сила необходима. При этом он подтверждает, что ни один работодатель не хочет, чтобы в страну приезжали криминальные элементы или те, кто не хочет работать легально, а злоупотребляет местными системами.
Аас говорит, что согласен с мерами по повышению безопасности и обороноспособности страны - хотя и отмечает, что не видел конкретных предложений, - при условии, что они не станут препятствием для прибывающих в страну честных людей, которые хотят вносить свой вклад и платить налоги, а также изучать эстонский язык и культуру. По его мнению, в Эстонии и так действуют одни из самых жестких в Европе регуляций и ограничений в отношении иностранной рабочей силы. «Определенно не хотелось бы, чтобы они стали еще сложнее», - говорит он.
Тем не менее Аас подчеркивает, что он не видит проблемы в том, что Министерство внутренних дел, которому от природы свойственна настороженность и подозрительность, хочет провести надлежащую и тщательную проверку биографических данных тех, кто приезжает в Эстонию, поскольку это отвечает интересам работодателей. «Но они должны следить за тем, чтобы не закручивать гайки слишком сильно», - добавляет он.
По словам Ааса, иностранная рабочая сила наиболее востребована в секторе информационных технологий, промышленности и строительства, а также все чаще в области медицины и здравоохранения.
Исполнительный директор Эстонского союза строительных предприятий Индрек Петерсон не возражает против желания правительства упорядочить визовую систему и усилить контроль за въезжающими в страну. «Если кому-то кажется, будто бы строительный предприниматель безмерно рад, когда кто-то приезжает в Эстонию по туристической визе и подает на рабочую визу, а когда не получает ее, начинает работать где-то нелегально, то это не так», - говорит он.
По его словам, в строительном секторе больший риск представляют иностранные агентства по трудоустройству, которые сложно контролировать.
Петерсон скорее отдает предпочтение варианту, при котором нет квот, как, например, в Литве, но в этом случае можно было бы установить дополнительные условия для иммиграции по секторам. Например, человек подает заявление на получение разрешения на работу и приезжает в страну по рабочей визе, и если он сможет доказать свою квалификацию в течение срока действия визы, то получает право подать заявление на получение более длительного вида на жительство для работы сроком до пяти лет.
Он утверждает, что если бы квалифицированным работникам была предоставлена возможность оставаться в Эстонии в течение пяти лет, количество граждан третьих стран на рынке труда было бы значительно меньше, и их можно было бы более эффективно контролировать. «С пятилетним видом на жительство у них, несомненно, будет больше мотивации учить язык и интегрироваться», - утверждает Петерсон. Он сомневается, что ужесточение визового режима поможет интеграции.
Исполнительный руководитель Эстонского института по правам человека Аэт Кук отмечает, что хотя предприниматели и хотят привлекать рабочую силу из-за границы, они не несут ответственности за то, что происходит, например, когда работы больше нет и люди остаются не у дел. «Социальная ответственность перекладывается на кого-то другого, - заявляет она. - Наша социальная система и здравоохранение вынуждены начинать оказывать им поддержку».
Кукк также указывает на взрывоопасный опыт нескольких западноевропейских стран, где выходцы из третьих стран обособляются или живут в своих закрытых сообществах и не стремятся интегрироваться в общество.
Культурное пространство необходимо защищать
Лийси Мария Алексиус, представитель компании Bolt, предоставляющей услуги курьерской доставки и пассажирских перевозок, говорит, что у них нет позиции по поводу планов правительства, так как они не видели никаких официальных предложений и не участвовали в обсуждениях.
Представитель Эстонского центра по правам человека Аве Аннисте также заявляет, что они не были включены в дискуссию, поэтому сложно комментировать планы правительства. Но она добавляет: «У каждой страны есть суверенное право решать, кого и на каких условиях она допускает на свою территорию». По ее словам, исключениями являются вопросы воссоединения семей и запросы на убежище, которые связаны с правами человека, а также свобода передвижения граждан Европейского союза и правила Шенгенской зоны, регулируемые законодательством ЕС и международным правом.
Министр внутренних дел Ляэнеметс сообщает, что правительство планирует еще раз пересмотреть принципы регулирования пребывания и работы иностранцев в Эстонии не позднее начала нового года, так как предполагаемые изменения повлияют и на сферы экономики, культуры и образования.
Он приводит в пример то, что ради интеграции дети из другого культурного пространства должны ходить в эстонскую школу и ходить туда с непокрытой головой, как эстонские дети, а не оставаться на домашнем обучении, как это возможно сейчас. По его словам, цель состоит в том, чтобы дать иммигрантам понять, что условием жизни и работы в Эстонии является интеграция в местное общество, культуру и обычаи, а не их изменение, влияние и формирование параллельных сообществ.
Как только в правительстве будет достигнуто единогласие по основным вопросам, последует разработка законопроектов для внесения изменений в соответствующие законы.