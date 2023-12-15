Правительство Эстонии установит более жесткий надзор за иностранцами из стран-террористов

Несмотря на несколько предложений, правительство не намерено составлять список стран повышенного риска, поскольку это повлекло бы за собой дипломатические сложности и препятствия, которые осложнили бы внешние отношения Эстонии с некоторыми странами или сотрудничество в международных организациях, говорит Ляэнеметс.

Контроль не помешает

Генеральный директор Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас, который несколько месяцев назад участвовал в обсуждении вопросов регулирования иностранной рабочей силы в Министерстве внутренних дел, признает, что из-за сокращения и старения трудоспособного населения Эстонии иностранная рабочая сила необходима. При этом он подтверждает, что ни один работодатель не хочет, чтобы в страну приезжали криминальные элементы или те, кто не хочет работать легально, а злоупотребляет местными системами.

Аас говорит, что согласен с мерами по повышению безопасности и обороноспособности страны - хотя и отмечает, что не видел конкретных предложений, - при условии, что они не станут препятствием для прибывающих в страну честных людей, которые хотят вносить свой вклад и платить налоги, а также изучать эстонский язык и культуру. По его мнению, в Эстонии и так действуют одни из самых жестких в Европе регуляций и ограничений в отношении иностранной рабочей силы. «Определенно не хотелось бы, чтобы они стали еще сложнее», - говорит он.