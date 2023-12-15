Венесуэла и Гайана договорились не начинать войну

Президент Гайаны Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели переговоры в четверг в аэропорту Кингстауна (Сент-Винсент и Гренадины) вместе с представителями латиноамериканских стран.

Они выпустили совместное заявление, в котором обязались «не угрожать или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах», а также «воздерживаться, будь то на словах или на деле, от эскалации».

Богатый нефтью регион Гайана-Эссекибо принадлежит Гайане, но Венесуэла на протяжении десятилетий оспаривает права на него.

Конфликт обострился в 2015 году, года в Эссекибо обнаружили крупное месторождение нефти.

В начале декабря Мадуро провел в Венесуэле референдум об этой спорной территории, и более 95% проголосовавших одобрили установление суверенитета над этой территорией.

После этого лидер Венесуэлы объявил, что одобрил разработку нефтяных месторождений в Эссекибо.

Теперь лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию министров иностранных дел для решения любых вопросов, возникающих в спорной зоне, а также провести новую встречу в Бразилии для обсуждения Эссекибо.

В их заявлении также говорится, что все споры будут разрешаться в соответствии с международным правом, однако отмечается, что правительство Мадуро не признает юрисдикцию Международного суда ООН.

Али во время встречи был в браслете с изображением карты Гайаны, которая включает Эссекибо.

«Гайана не является агрессором, Гайана не стремится к войне, но Гайана оставляет за собой право работать со всеми нашими партнерами для обеспечения защиты нашей страны», - сказал он.

Экономика Гайаны переживает расцвет - во многом благодаря обнаруженным морским запасам нефти. Ожидается, что к 2027 году добыча нефти утроится и превысит 1,2 млн баррелей в день.

Графика Фото: BBC

Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире подтвержденными запасами нефти, находится в глубоком экономическом кризисе.

Ситуация усугубляется санкциями США, введенными в отношении нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы после избрания Мадуро в 2018 году.