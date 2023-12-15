Конгресс США запретил президенту единолично выводить страну из НАТО

Американский конгресс одобрил законопроект, согласно которому президент страны не имеет права вывести США из состава НАТО без одобрения Сената или вступления в силу соответствующего закона, сообщает The Hill.

С инициативой принять законопроект выступили два сенатора – демократ Тим Кейн и республиканец Марко Рубио.

«НАТО проявило стойкость в ответ на развязанную Путиным войну в Украине и растущие вызовы во всем мире», – подчеркнул сенатор Кейн.

Одобренный Конгрессом законопроект, по его словам, «подтверждает поддержку этого важнейшего альянса, который является основополагающим для нашей национальной безопасности. Это также посылает авторитарным властям во всем мире убедительный сигнал о том, что свободный мир остается единым».

В ближайшее время, как ожидается, законопроект будет подписан президентом Джо Байденом.

При Байдене значение НАТО усилилось, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

В частности, президент США направил в Европу дополнительные подразделения и значительные военные ресурсы.

При Байдене в Североатлантический альянс вступила Финляндия, ожидается также, что в ближайшие месяцы к НАТО присоединится и Швеция.

С другой стороны, бывший президент Дональд Трамп, рассчитывающий в 2024 году вновь вернуться в Белый дом, не раз выступал с критикой в адрес Североатлантического альянса.

Критики Трампа опасаются, что в случае победы на президентских выборах он откажется от обязательств США в рамках пакта о взаимной обороне или же, в худшем случае, попытается полностью вывести США из НАТО.