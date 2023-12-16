ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ «Ты что, рехнулась?»: как я переехала в Нарву и ВЫЖИЛА

Два года назад я сообщила друзьям, что переезжаю в Нарву, пишет журналист Диана Харламова. До сих пор помню их реакцию: если коротко, все решили, что я рехнулась. «В Нарву? Серьезно? Что ты будешь там делать? Ты и месяца не продержишься! А как же работа, тусовки, культурная жизнь? Тебе там будет скучно! Подумай хорошенько!»
Думала я - лучше некуда. Взвесила все «за» и «против» и упаковала вещи. Было ли мне страшно? Святые угодники! Я ужасно переживала из-за всего, о чем говорили друзья: что со скуки схоронюсь в Темном саду уже на третьей неделе проживания в городе; что мне будет нечем заняться, и я займусь самоедством; что не найду новых друзей и не смогу сформировать новый круг общения, а по ошибке сформирую сатанистский… Но больше всего я переживала о том, что же подумают люди. Это, как ни странно, было главной причиной моего беспокойства.
В Нарве я выросла и уехала оттуда, как только мне исполнилось 18. И сразу же дала себе обещание, что больше в эту «дыру» никогда не вернусь. В старой картине мира для меня и многих моих знакомых из плюс-минус одного поколения вернуться в Нарву равнялось публичному признанию в том, что ты неудачник, который в жизни ничего не добился. Это было как расписаться в собственном ничтожестве и признать трагическую смерть своих амбиций. Иначе зачем ехать туда, откуда мечтал свалить всю сознательную жизнь? К сожалению, в нашем обществе движение котируется только в том случае, если оно - вверх, а не в сторону северо-востока Эстонии.
Но я переехала в Нарву и спустя два года вдруг обнаружила.. что все еще здесь и уезжать, по крайней мере, пока, не хочу. За это время я смогла создать для себя тут максимально комфортную жизнь, которой не каждый житель fancy-Таллинна сможет похвастаться, и безумно полюбила этот город за все то, что он смог мне предложить. Оказалось, что жизнь в Нарве - особенная, ни на что не похожая и, главное, вполне себе есть!
Время - деньги
Стоимость жизни в главном городе северо-востока существенно ниже, чем в столице. Не сюрприз, что аренда жилплощади тут поприятнее, и за 300 евро все еще можно снять не чулан под лестницей, а нормальную квартиру. Да, возникают небольшие проблемы с тем, чтобы найти жилье с достойным ремонтом без стен «под кирпичик» и фотообоев с Нью-Йорком (остатки былой роскоши прямиком из 2007 года), но, в целом, варианты есть.
Средний счет в ресторане или баре тут все равно будет меньше, как и соблазнов завалиться в какое-нибудь кафе перекусить - потому что достойных точек общественного питания здесь не много. Заведения, в которых можно вкусно поесть, легко пересчитать на пальцах одной руки. Первый год я как-то выкручивалась, но на второй начала готовить сама. Что тоже сэкономило мне немало цифр на банковском счету.
Передвижение в любую точку города на такси обходится в 3.50, но услуги такси я использую не слишком часто, так как в состоянии до всего добраться пешком. Полезно для здоровья и фигуры, и никаких затрат на содержание и обслуживание машины. Но и на собственной машине ездить тут намного приятнее - о пробках этот город не знает, движение спокойное, а расстояния забавные.
Также Нарва дала мне самый драгоценный из всех существующих ресурсов - время. Из-за того, что город не большой, не молодежный и не динамичный, из жизни ушли ненужные тусовки, траты и прорва потерянного времени. Здесь мало что отвлекает от вещей, на которых по-настоящему хочется сосредоточиться. В Таллинне я тратила по 1,5 часа в день просто на перемещения в стиле дом-работа-магазин. В Нарве такой проблемы нет, и, переехав сюда, я каким-то магическим образом стала находить время и силы на регулярные тренировки в зале, хобби, полноценный сон, заботу о собственном самочувствии и ментальном состоянии. А еще - на отдых.
Новые перспективы
Переезд в Нарву, как ни странно, существенно расширил мой кругозор и границы мышления. По началу я не понимала местных, их образ жизни и всеобщие настроения. Нарва ошибочно казалась мне чем-то вроде гротескной пародии на провинцию с духом постсоветского пространства. Но чем дольше я здесь жила, чем сильнее углублялась в историю и настроения города, чем больше взаимодействовала с людьми, тем больше проникалась не только симпатией к ним, но и понимаем того, как выглядит их мир, и почему именно так.
Постепенно я училась видеть некое подобие красоты в отвратительных зданиях, интерес в мероприятиях для горожан, ценность в местной культуре, коей, как оказалось, тут очень много! Больше года у меня ушло на то, чтобы стереть с себя легкий налет засранства, которым отличается некоторая молодежь, пожившая в столице. Но по итогу в Нарве я стала добрее, эмпатичнее и с большим пониманием относиться к людям, с которыми у нас не было ничего общего.
В Нарве я стала ощущать принадлежность к какому-то коммьюнити, cтала частью чего-то небольшого, но очень живого и настоящего. Я перестала исполнять роль полиции моды и смирилась с тем, что символ города - не крепость, а бабушки в беретах. С тем, что в такси с собой необходимо брать платочек, чтобы вытирать кровь из ушей, потому что у водителей играет либо шансон, либо «Народное радио», либо шансон на «Народном радио». С тем, что с эстонцами здесь говорят на русском, но говорят вежливо, старательно вспоминая простейшие эстонские слова. С тем, что тут люди могут просто подойти к тебе и начать разговаривать, не желая ничего плохого. За смирением пришел интерес, а за ним - понимание того, что жизнь есть не только в городах с дорогущей недвижимостью и культом достигаторства, но и в городе хрущевок и «пакетов из Максима».
Спокойствие
В Нарве у меня получилось пересмотреть свое отношение к бесконечной гонке за материальными благами. Выдохнуть, успокоиться и перестать ругать себя за то, что я чего-то еще не успела. При оценивании других людей я перестала использовать чужую финансовую состоятельность как исключительное мерило успеха - в этом мне помогло огромное количество невероятно крутых, талантливых и амбициозных людей с довольно скромным уровнем потребления, которых я тут встретила. Я перестала судить людей, на меня непохожих, но при этом неравнодушных к своему городу так же сильно, как к своей собственной судьбе. Я стала чаще вытаскивать наушники из ушей и слушать, о чем говорят нарвитяне, о чем переживают, что их беспокоит. И поняла, что все мы тут варимся в одной каше, что это - нормально.
Оказалось, что в Нарве не нужно никому ничего доказывать, некому завидовать и некуда спешить. Поэтому я выдохнула и наконец избавилось от суетного и беспокойного состояния, которое преследовало меня в столице.
Да, Нарва не идеальна. Мне далеко не все нравится, начиная от местной политики и заканчивая злобными горожанами в Фейсбук-группе «Нарвский пи**еж». Город, хоть и поменял меня, но не превратил в ультра-Будду, поэтому я часто недоумеваю, раздражаюсь и злюсь. Уверена, что каждые два-три месяца из Нарвы нужно уезжать куда-нибудь, чтобы проветриться, перезагрузиться, вобрать в себя что-то новое, а потом вернуться и продолжить размеренную жизнь. И если решил жить в городе, течение жизни в котором тягучее, как нуга, а большая часть населения - стареющая, обязательно нужно следить за тем, чтобы не останавливаться в своем развитии.
Но все же я считаю, что этот город, который во многих аспектах сильно изменился со времен моего детства, настоящий hidden gem Эстонии - со всей его противоречивостью, аутентичностью, непростой историей и удивительными судьбами проживающих тут людей. Он очарователен в своей самобытности и в постоянных попытках стать лучше. Он действительно красив, если присмотреться и научиться видеть красоту в простоте - но это я, конечно, не говорю о прекрасных районах вроде Кренгольма, о Темном саду, о реке, о том, что совсем рядом - море и прекраснейший пляж.. Скучно мне здесь тоже никогда не было - но это, думаю, зависит конкретно от человека. А в Нарве постоянно что-то происходит, при желании только успевай бегать туда-сюда.
Поэтому если вдруг задумаетесь о переезде или судьба занесет - не бойтесь, не переживайте, а будьте готовы к увлекательному путешествию в Нарву, к уникальному опыту и возможности взглянуть на мир по-новому. Ну и камон, аренда за 300 евро - разве это не чудесно? С ценами на отопление, правда, сложнее, но это - уже совсем другая история..