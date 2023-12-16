ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ «Ты что, рехнулась?»: как я переехала в Нарву и ВЫЖИЛА

Думала я - лучше некуда. Взвесила все «за» и «против» и упаковала вещи. Было ли мне страшно? Святые угодники! Я ужасно переживала из-за всего, о чем говорили друзья: что со скуки схоронюсь в Темном саду уже на третьей неделе проживания в городе; что мне будет нечем заняться, и я займусь самоедством; что не найду новых друзей и не смогу сформировать новый круг общения, а по ошибке сформирую сатанистский… Но больше всего я переживала о том, что же подумают люди. Это, как ни странно, было главной причиной моего беспокойства.

В Нарве я выросла и уехала оттуда, как только мне исполнилось 18. И сразу же дала себе обещание, что больше в эту «дыру» никогда не вернусь. В старой картине мира для меня и многих моих знакомых из плюс-минус одного поколения вернуться в Нарву равнялось публичному признанию в том, что ты неудачник, который в жизни ничего не добился. Это было как расписаться в собственном ничтожестве и признать трагическую смерть своих амбиций. Иначе зачем ехать туда, откуда мечтал свалить всю сознательную жизнь? К сожалению, в нашем обществе движение котируется только в том случае, если оно - вверх, а не в сторону северо-востока Эстонии.

Нарвитянка на праздновании годовщины перемирия в Освободительной войне Эстонии. Фото из архива. Фото: Ilja Smirnov/Arhiiv