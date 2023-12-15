«Логика сдерживания требует достоверности угрозы». Как война в Украине влияет на безопасность Балтии

В декабре Киев дважды столкнулся с проблемой финансовой помощи извне. Сначала Конгресс США заблокировал выделение 60 миллиардов долларов, которые Украине обещал президент Байден, затем премьер Венгрии и все еще партнер Путина Виктор Орбан заблокировал 50 миллиардов евро из ЕС. Западные аналитики все чаще говорят о стратегическом тупике в войне.

Как происходящее влияет на безопасность стран Балтии и Финляндии, мы попытались узнать у Дмитрий Тренина, экс-директора Московского центра Карнеги, признанного в мире эксперта по российско-американским отношениям, военного эксперта, который лично участвовал в советско-американских переговорах о разоружении, а в 90-е работал в военном колледже НАТО в Италии.