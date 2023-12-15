Экс-директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин прокомментировал Rus.Postimees последние новости о влиянии войны в Украине на ближайших соседей РФ, к которым относится и Эстония.
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«Логика сдерживания требует достоверности угрозы». Как война в Украине влияет на безопасность Балтии
Интервью с экспертом из России
В декабре Киев дважды столкнулся с проблемой финансовой помощи извне. Сначала Конгресс США заблокировал выделение 60 миллиардов долларов, которые Украине обещал президент Байден, затем премьер Венгрии и все еще партнер Путина Виктор Орбан заблокировал 50 миллиардов евро из ЕС. Западные аналитики все чаще говорят о стратегическом тупике в войне.