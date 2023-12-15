Избивший судью президент футбольного клуба получил пожизненное наказание

Инцидент в турецкой Премьер-лиге, всколыхнувший весь мир, произошел в понедельник вечером в матче «Анкарагюджю» – «Ризеспор». Президент принимающего клуба Фарук Коджа в сопровождении нескольких человек вышел на поле после финального свистка и напал на рефери Халила Умута Мелера. Футбольная федерация Турции приняла решение приостановить все игры до выяснения обстоятельств, а Коджу арестовали. Рефери после избиения оказался в больнице.

В четверг Турецкая футбольная федерация сообщила, что помимо пожизненной дисквалификации Коджи, клуб «Анкарагюджю» должен выплатить штраф в размере 63 000 евро и не пускать зрителей на стадион на следующие пять домашних матчей.

Другие чиновники клуба получили штрафы и предупреждения. В федерации заявили, что причиной наказаний стал инцидент, произошедший по вине членов клуба и болельщиков в матче между «Анкарагюджу» и «Ризеспором».

Более того, федерация футбола Турции с 12 декабря как минимум на неделю приостановила все матчи. По имеющийся в данный момент информации, игры Премьер-лиги продолжатся 19 декабря.

Нападение на арбитра осудил даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фарук Коджа является членом партии Эрдогана ПСР, но, по данным местных СМИ, вышел из нее. В начале года Коджа даже планировал баллотироваться на пост мэра Анкары, но этот план не осуществился.

После инцидента Фарук Коджа практически сразу выступил с обращением, в котором принес извинения всему турецкому народу и официально подал в отставку.