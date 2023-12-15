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Футболки Месси улетели с молотка почти за 10 млн евро

rus.postimees.ee
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Комплект футболок, в которых Месси играл на ЧМ в Катаре, ушел с аукциона за рекордную сумму.
Комплект футболок, в которых Месси играл на ЧМ в Катаре, ушел с аукциона за рекордную сумму. Фото: TIMOTHY A. CLARY

На аукционе Sotheby's в качестве одного из лотов были выставлены шесть футболок, в которых лидер сборной Аргентины Лионель Месси играл на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Футболки были проданы за рекордную сумму – 7,8 млн долларов. В аукционном доме сообщили, что это рекордная продажа лота, связанного с Месси. Также это самая дорогая продажа связанного со спортом лота на аукционах в этом году.

Напомним, что на чемпионате мира Месси забил семь голов и был признан лучшим игроком турнира. 31 октября аргентинец в восьмой раз получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.

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