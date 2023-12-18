Жительница Таллинна о работе детского ЭМО: моему ребенку повезло, но в следующий раз все может закончиться трагедией

15 ноября около трех часов дня у шестилетнего Никиты (все имена в статье изменены, реальные имена редакции известны) заболел живот. «В семь вечера вызвали скорую, а в восемь вечера с подозрением на аппендицит мы уже были в ЭМО Таллиннской детской больницы, - рассказывает мать Никиты Анна. - Где-то в 20:15 нас вызвали, померили температуру, отправили сдавать кровь и после посадили ждать приема дежурного врача».

По словам Анны, в полном неведении о состоянии Никиты они просидели в очереди около четырех часов. «У меня нет медицинского образования, поэтому я не могла оценить, насколько положение моего сына серьезно и опасно. Все эти четыре часа ожидания мне оставалось только наблюдать, как мой ребенок сдерживает боль, и надеяться, что все обойдется», - вспоминает мать свои переживания в тот поздний вечер.