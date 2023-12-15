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Будущий единорог? ⟩ Университетская фирма может стать крупнейшим в мире производителем «зеленого» графита

PM Haridusportaal rus.postimees.ee
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Команда UP Catalyst OÜ.
Команда UP Catalyst OÜ. Фото: Peeter Paaver

Дочернее предприятие Тартуского университета UP Catalyst OÜ привлекло четыре миллиона евро дополнительных инвестиций. Деньги планируется направить на расширение производства «зеленых» углеродных материалов и графита.

UP Catalyst производит углеродные материалы и графит из выбросов CO2. Инвесторы решили вложить в фирму миллионы после того, как Китай объявил об ограничении экспорта графита.

Особенно сильно это затрагивает Европу, которая импортирует 99% графита из Китая.

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