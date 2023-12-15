Дочернее предприятие Тартуского университета UP Catalyst OÜ привлекло четыре миллиона евро дополнительных инвестиций. Деньги планируется направить на расширение производства «зеленых» углеродных материалов и графита.
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Будущий единорог? ⟩ Университетская фирма может стать крупнейшим в мире производителем «зеленого» графита
UP Catalyst производит углеродные материалы и графит из выбросов CO2. Инвесторы решили вложить в фирму миллионы после того, как Китай объявил об ограничении экспорта графита.