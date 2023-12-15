Легендарный спортсмен умер в 40 лет

Немецкая звезда профессионального шоу-рестлинга Андреас Ульманн (сценический псевдоним Абсолют Энди) умер в возрасте 40 лет.
Ульманн, легендарный спортсмен немецкой лиги шоу-рестлинга wXw, скончался после продолжительной и тяжелой болезни.
«Без сомнения, Абсолют Энди – один из самых известных и популярных шоу-рестлеров в немецкоязычных странах. За свою почти 20-летнюю карьеру Абсолют Энди выиграл все основные титулы wXw», - написали представители Немецкой лиги шоу-рестлинга.
wXw называет себя профессиональной борцовской лигой и похожа на известную в США WWE. Абсолют Энди дважды становился чемпионом wXw: в 2009 и 2018 годах. Свой последний борцовский поединок он провел 15 января 2022 года против Денниса Дуллнига и одержал победу.