Пт, 15.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Легендарный спортсмен умер в 40 лет

rus.postimees.ee
Copy
Андреас Улльман (Абсолют Энди).
Андреас Улльман (Абсолют Энди). Фото: @absoluteandyger/Instagram

Немецкая звезда профессионального шоу-рестлинга Андреас Ульманн (сценический псевдоним Абсолют Энди) умер в возрасте 40 лет.

Ульманн, легендарный спортсмен немецкой лиги шоу-рестлинга wXw, скончался после продолжительной и тяжелой болезни.

«Без сомнения, Абсолют Энди – один из самых известных и популярных шоу-рестлеров в немецкоязычных странах. За свою почти 20-летнюю карьеру Абсолют Энди выиграл все основные титулы wXw», - написали представители Немецкой лиги шоу-рестлинга.

wXw называет себя профессиональной борцовской лигой и похожа на известную в США WWE. Абсолют Энди дважды становился чемпионом wXw: в 2009 и 2018 годах. Свой последний борцовский поединок он провел 15 января 2022 года против Денниса Дуллнига и одержал победу.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх