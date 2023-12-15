Эстония не получит от Европы средств на пограничное оборудование из-за нехватки мигрантов

В последние месяцы и Postimees, и другие издания неоднократно писали о том, что на полное строительство эстонско-российской границы не хватает десятков миллионов евро.

Когда на этой неделе Politico рассказал о завершении строительства нового участка границы, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил изданию, что получение контроля над 340-километровой границей - непростая задача, независимо от того, идет ли речь о наземной инфраструктуре или о технологиях наблюдения на воде.