Борьба с дискриминацией ⟩ В Латвии могут запретить требовать знание русского языка при приеме на работу

Предполагается, что поправки защитят право работников использовать государственный язык во время работы и не быть дискриминированными необоснованными требованиями к знанию русского языка.

«Законопроект направлен на то, чтобы Латвия как страна-член Европейского союза не могла требовать от работников знания русского языка, за исключением некоторых профессий», - говорят авторы законопроекта, ссылаясь на существующую на рынке труда дискриминацию молодых людей, не владеющих русским языком в достаточной степени.

Законопроект предполагает, что знание русского языка не будет требоваться в объявлениях, на собеседованиях, в трудовых договорах и при выполнении должностных обязанностей, за исключением некоторых конкретных профессий, определенных законодателем.

Учитывая, что русский язык не является официальным языком ЕС, Россия использует присутствие своего государственного языка в Латвии в политических целях, а Сейм признал Россию государством-спонсором терроризма, законопроект направлен именно на этот иностранный язык, отмечали ранее авторы законопроекта.

В то же время в ходе прений прозвучала идея, что при дальнейшем рассмотрении законопроекта будет более целесообразно с юридической точки зрения предусмотреть, что не только русский, но и языки других третьих стран, с которыми Латвия не является членом международных организаций, не могут быть обязательными.