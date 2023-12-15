Урмас Рейнсалу: «Проводить выборы президента РФ на территории Эстонии - это абсурд!»

На днях Урмас Рейнсалу участвовал в совещании руководителей партий, входящих в правоцентристский союз «Европейская народная партия», которое состоялось в Брюсселе. На этом совещании глава «Отечества» Урмас Рейнсалу призвал европейские государства всем вместе запретить на своих территориях проводить выборы президента России.

«Будет абсурдом, если европейские страны позволят на своей территории открыть в марте избирательные участки в посольствах РФ и тем самым помогут легитимизировать власть человека, который находится в розыске за военные преступления». Об этом политик написал на своей стене в сети Facebook. Мы попросили Урмаса Рейнсалу объяснить, считает ли он такую возможность реалистичной и будет ли это соответствовать правовым нормам.

Урмас Рейнсалу. Foto Mihkel Maripuu, Postimees FOTO: Фото: Mihkel Maripuu

«Для открытия избирательных участков в посольствах и консульствах нужно согласие принимающего государства, его Министерства иностранных дел. В случае, когда посольство РФ обратится в наш МИД с просьбой разрешить организовать избирательные участки, мы можем не дать такое разрешение», - ответил Урмас Рейнсалу.

По словам политика, такое же суверенное право есть у всех стран, поэтому Эстонии стоит просто ясно задекларировать на уровне ЕС, что наша страна именно так поступит. Нужно предложить заключить соглашение об этом и коллективно подвергнуть санкциям президентские выборы в России.

«В Европе идет страшная война и будет очень странно, если мы позволим руководителю государства-агрессора продлить свои полномочия и легитимизировать свою власть», - заявил бывший руководитель МИД Эстонии. Здесь очень важно, чтобы к инициативе присоединились все или большинство стран Евросоюза.

Урмас Рейнсалу не делал пока соответствующего предложения министерству или правительству. «Моя точка зрения публична, ее все знают, - сказал политик. - Но я обсудил этот вопрос неофициально с чиновником МИД. Я выяснил у него процедуру получения посольством разрешения на проведение выборов».