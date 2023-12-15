ФОТО ⟩ Кайтселийт получит нового командующего на торжественной церемонии

В церемонии примут участие президент, председатель Рийгикогу, министр обороны и командующий Силами обороны.

Тамм: нам не хватает профессионалов

Генерал-майор Ильмар Тамм в программе радио Kuku «Kahe vahel» признался, что во время кризиса или войны не хватает профессионалов. «Мы не можем предполагать, что у нас есть действующий солдат во главе каждой группы или роты», - сказал он. По мнению Тамма, мужчинам нужно дать больше уверенности в том, что они справятся.

«В следующем году мы должны сначала разобраться с 54 командирами групп, - сказал он, добавив, что иметь дело со всеми этими людьми и обучать их теоретически может показаться простым заданием. - Очевидно, что проблема не будет решена за один год, но мы должны начать с ней разбираться. Это часть общей готовности».

«Одной из главных задач Кайтселийта является обеспечение обучения и создание для него условий», - сказал он в конце программы.