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В Риге упавшая глыба льда повредила два Porsche стоимостью более ста тысяч евро

rus.tvnet.lv
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В Риге повреждены два Porsche стоимостью более 100 тыс. евро. Возможно, из-за упавшей глыбы льда
В Риге повреждены два Porsche стоимостью более 100 тыс. евро. Возможно, из-за упавшей глыбы льда Фото: Ekrānuzņēmums no video

В социальных сетях распространилось видео, в котором рассказывается, что кусок льда, упавший с крыши здания в самом центре Риги, повредил два автомобиля Porsche, пишет rus.tvnet.lv.

Как заметно на видео, оба автомобиля припаркованы рядом друг с другом, на них лежит слой снега, а рядом - большая глыба льда. Повреждения на видеозаписи заметить сложно. Автор видео считает, что автомобили повредил лед, упавший с крыши здания.

Рижская муниципальная полиция сообщила порталу TVNET, что информация о происшествии на улице Вальню поступила в четверг, 14 декабря, около 14:00. Сотрудниками полиции зафиксировано происшествие и начат процесс об административном правонарушении. Место происшествия огорожено.

Наблюдения портала TVNET показывают, что оба разбитых авто - модели Porsche Panamera GTS. К сожалению, мы не можем назвать точный год выпуска, но такая модель 2023 года выпуска стоит в пределах ста тысяч евро.

@blazevic.alex #blaževičs #blazevic #блажевич #рига #латвия🇱🇻 ♬ оригинальный звук - Blazevic
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