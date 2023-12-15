В Риге упавшая глыба льда повредила два Porsche стоимостью более ста тысяч евро

Как заметно на видео, оба автомобиля припаркованы рядом друг с другом, на них лежит слой снега, а рядом - большая глыба льда. Повреждения на видеозаписи заметить сложно. Автор видео считает, что автомобили повредил лед, упавший с крыши здания.

Рижская муниципальная полиция сообщила порталу TVNET, что информация о происшествии на улице Вальню поступила в четверг, 14 декабря, около 14:00. Сотрудниками полиции зафиксировано происшествие и начат процесс об административном правонарушении. Место происшествия огорожено.

Наблюдения портала TVNET показывают, что оба разбитых авто - модели Porsche Panamera GTS. К сожалению, мы не можем назвать точный год выпуска, но такая модель 2023 года выпуска стоит в пределах ста тысяч евро.