ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В этом году Путин смог по-настоящему удивить своей речью

Неудачи в войне вынудили Путина изменить свой подход, и теперь он определенно является доминирующим оратором по военным вопросам в России, анализирует эксперт по безопасности Райнер Сакс состоявшуюся в этом году пресс-конференцию Владимира Путина.
Европейский союз в очередной раз сумел решить проблему достижения консенсуса и принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой об их вступлении в ЕС. Несомненно, Россия не может предложить Венгрии десять миллиардов евро. Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан, по всей видимости, понял, что блокировать консенсус ЕС означало бы перейти черту - это привело бы Венгрию к официальному статусу российского сателлита, и, таким образом, к полной маргинализации.
Однако позже премьер-министр Венгрии все же позже заблокировал решение о выделении финансовой помощи Украине, но в Европе с этим в конце концов разберутся. Европейский союз снова становится сильнее, и это становится все более очевидным на фоне застоя в политических процессах в Конгрессе США. Переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы будут долгими и сложными, однако значительный позитивный сдвиг в сторону укрепления будущего Европы уже произошел.
Решение Евросоюза предоставить Грузии статус страны-кандидата предоставляет ЕС возможность в будущем участвовать в делах, касающихся Кавказа.
Путин сумел удивить
Продолжительная пресс-конференция Владимира Путина, которая политтехнологически рассчитана на то, чтобы стать каналом прямого общения президента с гражданами России, неожиданно сосредоточилась на войне в Украине. Президент России еще никогда так долго и обстоятельно не говорил о ситуации в войне с Украиной. С начала войны и до большого поражения под Изюмом осенью 2022 года Путин упорно избегал тем войны в своих речах. Неудачи в войне вынудили его изменить свой подход, и теперь он является доминирующим оратором по вопросам войны в России.
Причина, по которой президент Путин так много говорил о войне во вчерашнем марафонском интервью, может, прежде всего, заключаться в том, что российское руководство ощущает запрос на это в обществе. Вероятно, анализ российского общества, проведенный администрацией президента, подсказал Путину более подробное видение ситуации, чтобы предотвратить рост пессимистических настроений. До сих пор никто в России не дал более полного представления о ситуации в войне и ее перспективах. Собственно, российская политическая система фактически не предоставляет такой возможности никому другому. Следовательно, можно сделать вывод, что победа в войне, которую Путин на самом деле обещал, теперь стоит во главе списка его обещаний в перспективах следующего президентского срока.
Путин верит в то, что говорит
Путин недвусмысленно заявил, что необходимости в новой мобилизации в России нет. Он напомнил, что в прошлом году было мобилизовано 300 000 человек, и утверждает, что с начала этого года на контрактной основе было призвано еще 485 000. Официальная риторика России называет их добровольцами, поэтому необходимости в мобилизации нет.
Более того, не предвидится, что в новом году набор по контракту застопорится по каким-либо причинам. По его словам, 41 000 человек из числа мобилизованных были отправлены обратно либо по состоянию здоровья, либо поому что их возраст к тому времени превысил верхний предел годности к службе. В зоне боевых действий находятся 244 тысячи человек. Ясно, что Путин полностью верит в то, что говорит.
Путин заявил, что в целом против Украины воюет 617 000 солдат. Упоминание такого числа может быть связано с тем, что недавно украинские лидеры заявили, что размер украинской армии составляет около 600 000 человек. Размер российской армии в Украине до сих пор оценивался примерно на 150 000 меньше, но, очевидно, российские лидеры не хотят, чтобы их армия спо официальным данным была меньше, чем украинская. Если российская армия действительно так велика, как утверждает их президент, можно было бы ожидать, что они начнут наступление на более широком фронте, чем сейчас, и попытаются снова атаковать, как минимум, город Харьков.
Цель - полностью уничтожить Украину
Путин пытался игнорировать тему военных потерь, что свидетельствует о чувствительности этой темы в России и неумении эффективно обращаться с ней в политическом контексте. Из его слов создается впечатление, что погибших мало, и тем самым он идет на явный политический риск, поскольку, например, в российской армии распространяется прямо противоположное мнение.
Зарубежная пресса, как и следовало ожидать, наиболее активно отреагировала на его точку зрения относительно целей войны. Приходится констатировать, что цели Путина в войне против Украины, заявленные публично, ничуть не изменились с февраля 2022 года. Повтор деталей не столь важен, но в общих чертах цель одна - добиться тотального контроля над Украиной.
Путин игнорирует причины, по которым война затянулась на два года. Однако он вполне ясно оправдывает свой оптимизм убеждением, что поддерживающик Украину страны не смогут продолжать оказывать ей помощь. Это означает, что в ситуации, когда, например, США не смогут продолжать свою политику в отношении Украины в прежнем виде, Россия не готова к каким-либо существенным переговорам и надеется вскоре добиться значительного военного успеха. Повторяемая Путиным как мантра позиция, что Украина на самом деле является частью России, предполагает полное уничтожение украинской идентичности во всех ее проявлениях.
Ночные атаки
Сегодня ночью российская армия атаковала Украину 14 иранскими дронами. Украинская ПВО справилась со всеми из них. Более серьезными были атаки днем, осуществленные ракетами «Кинжал». Одну ракету украинская ПВО сбила под Киевом. Две ракеты полетели в районы Хмельницкой области. Представитель украинской армии сообщил, что сбить эти ракеты не удалось, но чиновники также заявили, что не предоставляют информацию о результатах атаки. В Хмельницкой области российская армия атакует позиции украинских ВВС.
Выяснилось, что днем ранеее, во время крупной атаки иранских беспилотников, один из них упал на территорию Румынии возле украинской границы.
На фронтах значительных изменений не произошло, количество атак российской армии остается высоким.
Самые ожесточенные бои идут вокруг Авдеевки возле Донецка, но российская армия не достигла значительного прогресса в своих атаках. Масштабные бои продолжаются под Марьинкой, и украинская армия еще не полностью отступила из этого небольшого пригорода.
Позиции украинцев на восточном берегу Днепра стабильны. Сегодня ночью Украина ракетным ударом атаковала заводское здание в оккупированном Мариуполе и один склад возле торгового центра. Целью были районы скопления российской военной техники. Если атака окажется успешной, это снизит шансы российской армии на успех в Донецкой области.