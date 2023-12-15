ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ В этом году Путин смог по-настоящему удивить своей речью

Путин заявил, что в целом против Украины воюет 617 000 солдат. Упоминание такого числа может быть связано с тем, что недавно украинские лидеры заявили, что размер украинской армии составляет около 600 000 человек. Размер российской армии в Украине до сих пор оценивался примерно на 150 000 меньше, но, очевидно, российские лидеры не хотят, чтобы их армия спо официальным данным была меньше, чем украинская. Если российская армия действительно так велика, как утверждает их президент, можно было бы ожидать, что они начнут наступление на более широком фронте, чем сейчас, и попытаются снова атаковать, как минимум, город Харьков.

Цель - полностью уничтожить Украину

Путин пытался игнорировать тему военных потерь, что свидетельствует о чувствительности этой темы в России и неумении эффективно обращаться с ней в политическом контексте. Из его слов создается впечатление, что погибших мало, и тем самым он идет на явный политический риск, поскольку, например, в российской армии распространяется прямо противоположное мнение.

Зарубежная пресса, как и следовало ожидать, наиболее активно отреагировала на его точку зрения относительно целей войны. Приходится констатировать, что цели Путина в войне против Украины, заявленные публично, ничуть не изменились с февраля 2022 года. Повтор деталей не столь важен, но в общих чертах цель одна - добиться тотального контроля над Украиной.