То, что в руки киберпреступников попали 100 000 файлов с данными генетических исследований около 10 000 людей, включая информацию, касающуюся тестов на отцовство и лечения бесплодия, может привести к вымогательству непосредственно у людей. Требование о выкупе уже было предъявлено компании Asper Biogene OÜ, у которой эти данные были украдены.
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Жертвам утечки генетических данных: ничего не делайте, пока не убедитесь в происхождении писем!
При этом Пилле Лехис, генеральный директор Инспекции по защите данных (AKI), заявила, что, насколько известно в AKI, утечка данных затронула в общей сложности около 40 поставщиков медицинских услуг и других компаний, которые заказывали медицинские тесты для клиентов, такие как отцовство, бесплодие и другие различные генетические тесты.