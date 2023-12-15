Жертвам утечки генетических данных: ничего не делайте, пока не убедитесь в происхождении писем!

То, что в руки киберпреступников попали 100 000 файлов с данными генетических исследований около 10 000 людей, включая информацию, касающуюся тестов на отцовство и лечения бесплодия, может привести к вымогательству непосредственно у людей. Требование о выкупе уже было предъявлено компании Asper Biogene OÜ, у которой эти данные были украдены.