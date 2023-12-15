Полиция предупреждает: мошенники уже используют утечку медицинских данных жителей Эстонии

В полицию обратились люди, которым звонили по поводу недавней утечки медицинских данных. Работники здравоохранения не совершают таких звонков. Каждый, кого касается эта утечка данных, получит личное уведомление по электронной почте.
Вчера полиция, прокуратура и Инспекция по защите данных сообщили, что в Asper Biogene OÜ произошла массовая утечка данных о здоровье людей. Мошенники воспользовались этой информацией: они звонят и сообщают людям, что их данные раскрыты, а затем задают дополнительные вопросы. Настоящая цель мошенников - завладеть информацией о банковских счетах и деньгами людей. В худшем случае они также могут начать вымогать деньги. Если вам поступил такой звонок, немедленно повесьте трубку и обратитесь в полицию.
По словам руководителя группы по борьбе с кибер- и экономическими преступлениями Лыунаской префектуры Яануса Юхансона, нужно быть осторожными, поскольку мошенники пользуются произошедшей в компании утечкой данных, чтобы завоевать доверие.
«Людей, которых касается утечка медицинских данных, уведомят по электронной почте, и это сделают поставщики медицинских услуг, которые отправляют персональные уведомления людям, связанным с утечкой. Дополнительная информация об утечке данных также опубликована на сайтах учреждений здравоохранения. Людей точно не оповещают по телефону, как это делали мошенники», - добавил он.
Полиция просит всех сохранять бдительность и внимательно изучать содержание электронных писем, отправителями которых называются медицинское учреждение или третье лицо, выдающее себя за него, если содержание электронного письма касается медицинских данных человека. «Не нажимайте на какие-либо ссылки и не делайте ничего, пока не будете абсолютно уверены, что отправитель - настоящий поставщик медицинских услуг», - сказал Юхансон.
«Если люди хотят задать дополнительные вопросы об утечке своих данных, они должны сделать это с помощью заявления с цифровой подписью или другим способом, позволяющим идентифицировать личность, чтобы поставщик медицинских услуг мог убедиться, что лицо, запрашивающее данные, действительно то, за кого он себя выдает», - сказал полицейский.
Преступники, получившие конфиденциальные данные, также могут начать вымогать деньги. «Если кто-то, чьи данные были раскрыты, получил сообщение или звонок, имеющий признаки шантажа, необходимо немедленно обратиться в полицию. В такой ситуации ни в коем случае нельзя платить деньги или совершать другие действия, которые от человека требуют. Это побуждает преступников продолжать действовать и не гарантирует, что данные будут возвращены или преступник удалит их сам», - предупредил Юхансон.
Полиция рекомендует:
- Всегда проверяйте, от кого получено письмо, и внимательно читайте все его содержание.
- Если вы сомневаетесь в достоверности письма, обратитесь к поставщику медицинских услуг и спросите, пришло ли письмо от него.
- Если в электронном письме есть ссылка, не нажимайте на нее, поскольку это может быть ссылка, по которой пытаются получить информацию о вашем банковском счете.
- Если вам позвонят по поводу утечки данных о состоянии здоровья, немедленно повесьте трубку.