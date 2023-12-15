Полиция предупреждает: мошенники уже используют утечку медицинских данных жителей Эстонии

Вчера полиция, прокуратура и Инспекция по защите данных сообщили, что в Asper Biogene OÜ произошла массовая утечка данных о здоровье людей. Мошенники воспользовались этой информацией: они звонят и сообщают людям, что их данные раскрыты, а затем задают дополнительные вопросы. Настоящая цель мошенников - завладеть информацией о банковских счетах и ​​деньгами людей. В худшем случае они также могут начать вымогать деньги. Если вам поступил такой звонок, немедленно повесьте трубку и обратитесь в полицию.

По словам руководителя группы по борьбе с кибер- и экономическими преступлениями Лыунаской префектуры Яануса Юхансона, нужно быть осторожными, поскольку мошенники пользуются произошедшей в компании утечкой данных, чтобы завоевать доверие.

«Людей, которых касается утечка медицинских данных, уведомят по электронной почте, и это сделают поставщики медицинских услуг, которые отправляют персональные уведомления людям, связанным с утечкой. Дополнительная информация об утечке данных также опубликована ​​на сайтах учреждений здравоохранения. Людей точно не оповещают по телефону, как это делали мошенники», - добавил он.