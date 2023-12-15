Отобрали паспорта и заставляли работать: в рижском ресторане порабощали иностранцев

В полицию поступила жалоба на нарушения в одном из ресторанов индийской кухни в Риге. Согласно полученной информации, двое граждан Индии, имеющих вид на жительство в Латвии, незаконно работали в этом ресторане в течение пяти месяцев и являлись жертвами торговли людьми.

19 октября Госполиция Латвии в сотрудничестве с Государственной инспекцией труда провела проверку в ресторане, где находились оба порабощенных работника. 27 ноября сотрудники полиции задержали группу из трех человек по подозрению в торговле людьми - двух гражданок Латвии и одного гражданина Индии, которые ранее не попадали в поле зрения полиции.

Полиция выяснила, что у жертв были отобраны паспорта, их заставляли работать поварами по 12 часов в день без зарплаты, а ночевали они в том же ресторане. Когда жертвы просили отдать им документы, поработители убеждали их, что они больше нигде не найдут работу и угрожали возвращением в Индию.

Закон предусматривает за подобные преступления тюремное заключение на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без нее и пробационный надзор на срок до трех лет.

Двое подозреваемых - гражданка Латвии и гражданин Индии - заключены под стражу, а еще к одной подозреваемой применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Пострадавшие переданы негосударственным учреждениям, где им оказывается помощь.