Вторая попытка: Министерство юстиции заново рассмотрит экстрадицию Турыгина и Потапенко

В новом административном производстве Министерство юстиции следует положениями, установленными решениями Таллиннского окружного суда от 28 ноября. К настоящему моменту Федеральное бюро тюрем США проверило условия содержания и оказания медицинской помощи в местах заключения США, куда будут помещены граждане в случае экстрадиции.

В четверг Министерство юстиции направило подозреваемым на ознакомление полученные из США данные.

По словам министра юстиции Калле Лаанета, США не отменили и не отозвали свои запросы об экстрадиции и продолжают настаивать на том, чтобы двое граждан Эстонии участвовали бы в судебных разбирательствах в США. "У Эстонии есть договор об экстрадиции с США, который регулирует такое международное сотрудничество в обоих направлениях. Поскольку запросы США об экстрадиции по прежнему в силе, а экстрадиция юридически допустима, правительству нужно сова рассмотреть вопрос об экстрадиции", - сказал министр юстиции.

Министерство юстиции ожидает письменного ответа двух граждан Эстонии до 22 декабря. Затем министерство рассмотрит их мнение, а также вопрос связанного с решением правительства нарушения основных прав и пропорциональность экстрадиции. По итогам министерство этих данных подготовит проект распоряжения правительства страны и направит его на решение правительства.

По словам министра юстиции, можно предположить, что количество подобных запросов об экстрадиции в ближайшие годы вырастет. «Преступность становится все более интернациональной, во многом благодаря возможностям Интернета и связанным с ними опасностям. Сейчас речь идет об экстрадиции двух граждан в США, поскольку жертв предполагаемого кибермошенничества сотни тысяч, а подозреваемые в преступлении оказались на территории Эстонии. Эстония может подать аналогичные запросы об экстрадиции в другие страны как внутри Евросоюза, так и за его пределами, - пояснил Калле Лаанет. - Если международная преступная сеть и совершенные ею преступления всплывут в Эстонии и выяснится, что лицо, подозреваемое в управлении этой сетью, находится в другой стране, Эстония имеет право – или даже обязанность – потребовать выдачу этого человека. Запросы об экстрадиции подаются в другие страны, чтобы запрашивающая страна могла провести уголовное разбирательство", - добавил министр юстиции.

Министерство юстиции подтверждает, что любая экстрадиция не означает автоматически, что экстрадируемый гражданин виновен. Для решения вопроса о виновности в стране, запрашивающей экстрадицию, проводятся уголовные производства, по которым граждане экстрадируются в рамках международного судебного сотрудничества. Вопрос о виновности может быть установлен только судом страны, запросившей экстрадицию.

Соглашение об экстрадиции Эстония имеет с США с 2006 года, оно регулирует сотрудничество как в Эстонии по запросу США, так в США по запросу Эстония. За минувшие годы в США экстрадированы уже 14 человек. Эстония также подала в США два запроса об экстрадиции. Одного человека экстрадировали в Эстонию, местонахождение второго неизвестно.