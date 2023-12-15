Жертвы подсчитаны: на самом деле в перевернувшемся грузовике погибло в три раза больше свиней

Около 10.30 утра грузовик, перевозивший 180 свиней, направлялся на бойню, но на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру при попытке избежать наезда на фургон, который собирался повернуть налево на Лепплаане-теэ, произошло ДТП. Грузовик затормозил, чтобы избежать столкновения, и попытался держаться обочины, но вылетел в кювет и перевернулся.

Поскольку это был трехуровневый прицеп, задохнулись десятки животных. Руководитель по коммуникации PTA Элен Курвитс сообщила, что в итоге погибли 69 свиней, а оставшиеся 111 были помещены в другой грузовик и доставлены на бойню.

По словам Курвитс, PTA обязательно проанализирует этот инцидент. «Владелец животных несет ответственность за готовность животных к перевозке, а перевозчик - за их транспортировку», - сказала она.