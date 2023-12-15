СТРАШНЫЕ КАДРЫ ⟩ В Украине депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета

Пострадали 26 человек, шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Также сообщалось о двух погибших, в числе которых был депутат, однако в полиции уточнили, что врачи пытаются его реанимировать. Мотивы депутата неизвестны.

«Страна» пишет, что гранаты в здание сельсовета принес, предположительно, депутат Сергей Батрин. На сайте Керецковской общины говорится, что он является членом комиссии по законности и правопорядку, уточняет издание.

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In Ukraine, in Transcarpathia, a deputy detonated grenades in the building of local village council



26 people were injured. Six are in serious condition.



The police qualify the grenade explosion in the building of the village council as a… pic.twitter.com/X3Sj37yJJ7 — NEXTA (@nexta_tv) December 15, 2023

В ролике, опубликованном полицией, видно, как депутат зашел в комнату, в которой проходило заседание. Подождав некоторое время у двери, он достал из карманов гранаты, после чего попытался перебить спорящих участников заседания вопросом: «А можно я?». Затем он начал бросать гранаты.

В полиции сообщили, что по факту произошедшего СБУ начала расследование по статье о теракте.