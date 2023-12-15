Китайский лыжник ошарашил всех. Быстрее оказался лишь Клэбо

Если время Клэбо в квалификации (2:44,33) не стало особой неожиданностью, то лыжник китайской команды Ван оказался для всех неожиданностью - он проиграл норвежцу 1,01 секунды, что означало второй результат квалификации.

«Это невероятно, посмотрите, как мало он участвовал в международных соревнованиях. Но он может выступать на этом уровне», - сказал комментатор норвежского радиовещания (NRK) Янн Пост после соревнований.

От эстонцев в спринте в Трондхейме стартовал только Алвар Йоханнес Алев, занявший 68-е место (+16,87), но его главные соревнования впереди: гонка на 20 км со сменой лыж и воскресная 10-километровая классическая гонка с раздельным стартом.

От эстонок выступали сестры Кайди и Кейди Каазик, они заняли 50-е (+25,56) и 52-е (+26,23) места соответственно. В женской квалификации лучший результат показала Линн Сван из Швеции (3.09.94).