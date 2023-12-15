Не пропустите: на рождественской ярмарке можно будет понаблюдать за созданием ледяных скульптур

В эту субботу, 16 декабря, в 12 часов по инициативе музея современного искусства PoCo квартал Ротерманни в Таллинне приглашает всех желающих на площадь Rotermanni Korstnaplats посмотреть на создание ледяных скульптур известными эстонскими скульпторами Пывватом Кама, Тийу Кирсипуу, Лееной Куутма, Эло Лийвом и Калле Прууденом.
В рамках художественной акции впервые можно будет увидеть ледяную скульптуру, созданную на основе видеоролика, автором которого является искусственный интеллект, а также знаменитых собак Джеффа Кунса в форме воздушных шаров, вырезанных из льда.
Все желающие смогут наблюдать за работой скульпторов бесплатно.
В этом году в период с 1 декабря по 6 января на главной площади квартала Ротерманни проходит рождественская ярмарка, организованная в сотрудничестве квартала Ротерманни и компании Coca-Cola. Рождественский рынок подарит много радости и покорит сердца как маленьких, так и взрослых гостей рождественскими вкусами со всего мира, а также многочисленными семейными мероприятиями.
Рождественский рынок открыт ежедневно с 11.00 до 22.00 до 6 января 2024 включительно.