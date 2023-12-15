Эксперт: три причины, обеспечивающие быструю продажу новых квартир

В настоящий момент в Таллинне и Харьюмаа на продажу выставлено свыше 2 600 новых квартир, однако количество покупателей, по понятным причинам, сократилось, причем весьма ощутимо. Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман привел три важнейших параметра, которые стоит принять во внимание при планировании своей покупки, поскольку они могут стать предпосылками быстрых и успешных продаж проекта.
«Во-первых, существенное значением имеет, конечно же, стоимость жилья. Когда площадь жилья не чрезмерно велика, благодаря чему окончательная цена не слишком высокая, то предел возможностей покупателей в настоящее время составляет 3 500 евро за квадратный метр. На данный момент на рынке представлено в общей сложности 110 проектов многоквартирных новостроек, однако только в 26 из них средняя цена при продаже остается ниже упомянутого предела», – сказал он.
«Сегодня клиенты не покупают недвижимость, предлагаемую просто на бумаге. Если строительство уже началось, то это придает продажам существенный дополнительный импульс, поскольку все основывается на доверии – когда финансы застройщика уже пришли в движение, то и сам он будет относиться к проекту достаточно серьезно», – привел Сооман второй аргумент.
«И последнее: самым важным является, естественно, место нахождения объекта. При этом мы не имеем в виду, что новая квартира должна находиться, к примеру, на площади Виру, а только лишь то, что поблизости от строящегося дома должно располагаться все необходимое. При этом нет разницы, находится ли дом в Мустамяэ, Сауэ или Кейла. Однако если здание возводится в двух километрах от автобусной остановки, а до ближайшего магазина или детского сада приходится ехать 15 минут на машине, то продажи квартир в таком доме могут иметь успех только в случае значительного снижения их стоимости. Возможно, это звучит как преувеличение, однако в Харьюмаа есть и такие регионы и новостройки», – добавил Сооман.