Латвия спешит на помощь ⟩ Для борьбы с отключениями электроэнергии в Эстонии задействовано большое количество дополнительных сил

Elektrilevi сообщила в соцсетях, что перебои в подаче электроэнергии продолжаются уже более двух недель и пока деревья будут падать на линии под тяжестью снега, перебои, к сожалению, будут продолжаться. В Эстонии насчитывается до 20 000 километров линий электропередач, проходящих через лесные массивы.

«Из-за обильного снега, выпавшего за последние несколько недель, деревья и ветки стали настолько тяжелыми, что продолжают падать на линии, вызывая повторные отключения на одной и той же линии. Бригады убирают четыре дерева в одном месте, делают все правильно, затем отходят на несколько метров, падают новые деревья или ветки, и все начинается заново в том же месте. Вот почему в течение длительного времени происходит так много масштабных отключений», - говорится в сообщении Elektrilevi.

В настоящее время более 200 человек работают в две смены, чтобы устранить неполадки. Кроме того, Elektrilevi привлекли помощь из Латвии, направили вертолет для удаления опасных веток, вызвали дополнительные бригады и получили помощь от Спасательного департамента с тяжелой техникой.