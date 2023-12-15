Прямо на берегу моря: в Таллинне открылась новая общественная баня

В пятницу в Таллинне на прибрежной территории рядом с Горхоллом открылась общественная баня Логи, построенная при поддержке Таллинна - Зеленой столицы Европы, в рамках проекта «Создаем вместе».
Новая общественная баня Логи построена по инициативе жителей Таллинна. Город поддержал строительство бани дотацией в рамках проекта «Создаем вместе». Баня расположилась на берегу у Горхолла (Логи, 13), рядом с ней можно будет моржевать зимой и проводить досуг в теплое время года. Баня будет открыта с пятницы по воскресенье. Построенная по инициативе местной общины и с помощью добровольцев, общинная баня призвана стать объектом социального назначения. Этот проект подчеркивает ценности устойчивого будущего – баня будет топиться на дровах, электроснабжение в ней отсутствует.
«Мы рады, что при поддержке Зеленой столицы претворено в жизнь так много разнообразных проектов. Еще долгое время можно будет дивиться множеству новшеств, появившихся в Таллинне, которые сделали городское пространство зеленее и привлекли внимание к биоразнообразию и экологичному мышлению, будь это общинная баня, отели для насекомых или богатое видами растительности озеленение», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
«Самое важное – это то, что речь идет проектах, созданных самими горожанами и облик города становится именно таким, каким его хотят видеть его жители», - добавил он.
«Проект бани Логи – это попытка создать у моря общественное пространство, которое предложит людям возможность провести время в одиночку или заняться чем-то с компанией, или отдохнуть. Проект призывает обратить внимание на городскую природу и предлагает альтернативу дигитальной жизни и возможность проводить больше времени у моря», - рассказали основатели проекта из НКО Kuum ja külm.
Как раз недавно город Таллинн, в ходе реализации проекта «Зеленый след», облагородил территорию между круизным терминалом и пляжем Каларанд, где были созданы объекты для отдыха и досуга: разнообразные места для отдыха, новые ступеньки в пляжной зоне, столы для пинг-понга, площадка для игры в петанк, сцена для мероприятий и озелененные дюны. Все эти меры претворены в жизнь в ходе промежуточного этапа на пути открытия города к морю, создания целостной пешеходной зоны вдоль городского побережья и реализации стратегии Таллинна по изменению облика территории Горхолла и его окрестностей.
В год Зеленой столицы Европы Таллинн поставил цель вовлекать в городскую деятельность как можно больше горожан и гражданских организаций не только из Таллинна, но и всей Эстонии. Поддержка некоммерческой деятельности в рамках проекта «Создаем вместе» стала хорошим подспорьем для претворения в жизнь идей столичных жителей. Всего Таллинн поддержал дотацией «Создаем вместе», на общую сумму более чем 1,2 млн евро, 48 проектов, которые обогатили городскую среду, озеленение и природу города.