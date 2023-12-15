Прямо на берегу моря: в Таллинне открылась новая общественная баня

Новая общественная баня Логи построена по инициативе жителей Таллинна. Город поддержал строительство бани дотацией в рамках проекта «Создаем вместе». Баня расположилась на берегу у Горхолла (Логи, 13), рядом с ней можно будет моржевать зимой и проводить досуг в теплое время года. Баня будет открыта с пятницы по воскресенье. Построенная по инициативе местной общины и с помощью добровольцев, общинная баня призвана стать объектом социального назначения. Этот проект подчеркивает ценности устойчивого будущего – баня будет топиться на дровах, электроснабжение в ней отсутствует.

«Мы рады, что при поддержке Зеленой столицы претворено в жизнь так много разнообразных проектов. Еще долгое время можно будет дивиться множеству новшеств, появившихся в Таллинне, которые сделали городское пространство зеленее и привлекли внимание к биоразнообразию и экологичному мышлению, будь это общинная баня, отели для насекомых или богатое видами растительности озеленение», - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

«Самое важное – это то, что речь идет проектах, созданных самими горожанами и облик города становится именно таким, каким его хотят видеть его жители», - добавил он.