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Банк предупреждает ⟩ Мошенники все чаще обзванивают потенциальных жертв, общаясь на эстонском

PM Majandus
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Жертва мошенничества (иллюстративное фото).
Жертва мошенничества (иллюстративное фото). Фото: Mikhail Nilov / Pexels

Если раньше жулики совершали телефонные звонки в основном на русском или английском языках, то в последнее время они все чаще обзванивают потенциальных жертв, общаясь по-эстонски, предупреждает банк SEB.

Вне зависимости от того, на каком языке с вами общается собеседник, как распознать, что это, вероятней всего, звонок от мошенника?

Как правило, звонящий представляется сотрудником полиции, банка или телекоммуникационной компании, который связывается с вами по поводу якобы неотложной проблемы, напоминают специалисты SEB.

Обычно эта «проблема» так или иначе касается вашей кредитной информации (например, сложности с повседневными платежами, взлом счета или кража данных платежной карты).

Звонящий желает решить вопрос немедленно и по телефону. Он утверждает, что ситуацию можно разрешить, передав ему свои кредитные данные или же войдя в интернет-банк.

Собеседник просит установить на ваше устройство (например, телефон или компьютер) некую дополнительную систему или программное обеспечение.

Как же не стать жертвой мошенничества?

  • Попытайтесь узнать, что за человек вам звонит. Уточните его персональные данные и какую организацию он представляет.
  • Критически проанализируйте, может ли информация, которой вас пугает собеседник, соответствовать действительности.
  • Не сообщайте никому (!) свою личную информацию, банковские реквизиты или пароли по телефону.
  • Если вы все-таки подозреваете, что стали жертвой телефонного мошенничества, немедленно свяжитесь с банком, используя контактную информацию, размещенную на его официальном сайте.
  • Кроме того, следует немедленно обратиться в полицию.
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