Банк предупреждает ⟩ Мошенники все чаще обзванивают потенциальных жертв, общаясь на эстонском

Вне зависимости от того, на каком языке с вами общается собеседник, как распознать, что это, вероятней всего, звонок от мошенника?

Как правило, звонящий представляется сотрудником полиции, банка или телекоммуникационной компании, который связывается с вами по поводу якобы неотложной проблемы, напоминают специалисты SEB.

Обычно эта «проблема» так или иначе касается вашей кредитной информации (например, сложности с повседневными платежами, взлом счета или кража данных платежной карты).

Звонящий желает решить вопрос немедленно и по телефону. Он утверждает, что ситуацию можно разрешить, передав ему свои кредитные данные или же войдя в интернет-банк.

Собеседник просит установить на ваше устройство (например, телефон или компьютер) некую дополнительную систему или программное обеспечение.

Как же не стать жертвой мошенничества?

Попытайтесь узнать, что за человек вам звонит. Уточните его персональные данные и какую организацию он представляет.

Критически проанализируйте, может ли информация, которой вас пугает собеседник, соответствовать действительности.

Не сообщайте никому (!) свою личную информацию, банковские реквизиты или пароли по телефону.

Если вы все-таки подозреваете, что стали жертвой телефонного мошенничества, немедленно свяжитесь с банком, используя контактную информацию, размещенную на его официальном сайте.

Кроме того, следует немедленно обратиться в полицию.