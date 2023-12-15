Банк предупреждает ⟩ Мошенники все чаще обзванивают потенциальных жертв, общаясь на эстонском

Если раньше жулики совершали телефонные звонки в основном на русском или английском языках, то в последнее время они все чаще обзванивают потенциальных жертв, общаясь по-эстонски, предупреждает банк SEB.
Вне зависимости от того, на каком языке с вами общается собеседник, как распознать, что это, вероятней всего, звонок от мошенника?
Как правило, звонящий представляется сотрудником полиции, банка или телекоммуникационной компании, который связывается с вами по поводу якобы неотложной проблемы, напоминают специалисты SEB.
Обычно эта «проблема» так или иначе касается вашей кредитной информации (например, сложности с повседневными платежами, взлом счета или кража данных платежной карты).
Звонящий желает решить вопрос немедленно и по телефону. Он утверждает, что ситуацию можно разрешить, передав ему свои кредитные данные или же войдя в интернет-банк.
Собеседник просит установить на ваше устройство (например, телефон или компьютер) некую дополнительную систему или программное обеспечение.
Как же не стать жертвой мошенничества?
- Попытайтесь узнать, что за человек вам звонит. Уточните его персональные данные и какую организацию он представляет.
- Критически проанализируйте, может ли информация, которой вас пугает собеседник, соответствовать действительности.
- Не сообщайте никому (!) свою личную информацию, банковские реквизиты или пароли по телефону.
- Если вы все-таки подозреваете, что стали жертвой телефонного мошенничества, немедленно свяжитесь с банком, используя контактную информацию, размещенную на его официальном сайте.
- Кроме того, следует немедленно обратиться в полицию.