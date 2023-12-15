Погода резко меняется: жители Таллинна должны быть готовы к гололеду и сосулькам

Сегодня сохранится минусовая температура воздуха, ожидается небольшой снег, но уже в субботу прогнозируют значительное потепление, к вечеру на материковой части Эстонии ожидается дождь, во второй половине дня постепенно будет усиливаться юго-западный и южный ветер до 5-12 м/с, порывами до 17 м/с. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +3°C, вечером повышение температуры продолжится. Температура будет держаться преимущественно выше нуля до среды.

«Условия передвижения могут стать неприятными, участники движения должны учитывать, что в условиях оттепели спрессованный снег превращается в слякоть, на холодных дорогах под снегом может находиться лед, – предупредил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг. – Партнеры города по обслуживанию улиц начали подготовительные мероприятия – на тротуарах и пешеходно-велосипедных дорожках, где в первую очередь может возникнуть гололед, рассыпают гранитную крошку, снег вывозится, снежные сугробы сдвинуты в узких местах улиц и на переходах, также очищаются сточные колодцы для отвода талых вод».

На заснеженных второстепенных дорогах в условиях оттепели образуются ледяные колеи, это требует дополнительного внимания водителей, на перекрестках второстепенных дорог может быть скользко. Обслуживающие дороги службы обязаны обеспечить, чтобы глубина колеи не превышала трех сантиметров. Водители должны быть внимательными, снижать скорость при проезде через лужи, чтобы не забрызгивать пешеходов и велосипедистов.