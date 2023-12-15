Можем спать спокойнее: Канада разместит в Балтии вертолеты, ПВО и противодронные системы

Во время встречи обсуждалось сотрудничество Латвии и Канады в оборонной сфере.

Блэр отметил, что мир меняется, и диктаторы считают, что могут стирать с лица земли целые города, поэтому важно, чтобы страны-единомышленники держались вместе. Вторжение России в Украину заставило многих задуматься и осознать, как важно сотрудничать.

В настоящее время в Латвии находится около 1000 канадских военнослужащих, а к 2026 году их число увеличится до 2200.

Блэр сообщил, что Канада в срочном порядке организует закупку на сумму 32 млн долларов США (29,2 млн евро), чтобы обеспечить мобильными противотанковыми ракетными комплексами боевую группу НАТО под руководством Канады в Латвии. Поставка первой такой системы запланирована до середины 2024 года

Также Канада разместит в Латвии системы ПВО малой дальности и противодронные системы.

Начиная с лета 2024 года Канада разместит четыре вертолета «Griffon», а также периодически будет размещать вертолеты «Chinook» начиная с осени 2025 года.

Министр также сообщил об инвестициях более 15 миллионов канадских долларов (10,2 миллиона евро) в инфраструктуру, необходимую для увеличения нынешней боевой группы до бригады. Этот общий объем инвестиций является частью суммы в 2,6 миллиарда долларов, объявленной премьер-министром Джастином Трюдо в июле.