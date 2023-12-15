Можем спать спокойнее: Канада разместит в Балтии вертолеты, ПВО и противодронные системы

Канада в следующем году разместит в Латвии вертолеты, сообщил в пятницу министр национальной обороны Канады Билл Блэр после встречи с латвийским коллегой Андрисом Спрудсом.
Во время встречи обсуждалось сотрудничество Латвии и Канады в оборонной сфере.
Блэр отметил, что мир меняется, и диктаторы считают, что могут стирать с лица земли целые города, поэтому важно, чтобы страны-единомышленники держались вместе. Вторжение России в Украину заставило многих задуматься и осознать, как важно сотрудничать.
В настоящее время в Латвии находится около 1000 канадских военнослужащих, а к 2026 году их число увеличится до 2200.
Блэр сообщил, что Канада в срочном порядке организует закупку на сумму 32 млн долларов США (29,2 млн евро), чтобы обеспечить мобильными противотанковыми ракетными комплексами боевую группу НАТО под руководством Канады в Латвии. Поставка первой такой системы запланирована до середины 2024 года
Также Канада разместит в Латвии системы ПВО малой дальности и противодронные системы.
Начиная с лета 2024 года Канада разместит четыре вертолета «Griffon», а также периодически будет размещать вертолеты «Chinook» начиная с осени 2025 года.
Министр также сообщил об инвестициях более 15 миллионов канадских долларов (10,2 миллиона евро) в инфраструктуру, необходимую для увеличения нынешней боевой группы до бригады. Этот общий объем инвестиций является частью суммы в 2,6 миллиарда долларов, объявленной премьер-министром Джастином Трюдо в июле.
Например, на размещение канадских танков на базе Адажи предусмотрено 2,3 миллиона евро, на улучшение условий жизни на базе - 3,1 миллиона евро, а на размещение и другое обеспечение в будущем штабе многонациональной бригады - 4 млн, говорится в сообщении. .
Как сообщалось, в июле этого года Латвия и Канада подписали на военной базе в Адажи документ, в котором изложен уже достигнутый прогресс и определены следующие шаги, чтобы усиленное присутствие НАТО под руководством Канады в Латвии было расширено с батальона до уровня бригады. Ожидается, что бригада НАТО в Латвии достигнет полной боеготовности к 2026 году.
В ноябре Канада доставила в Латвию 15 танков «Leopard 2» с обслуживающим персоналом, чтобы усилить присутствие союзников в Балтийском регионе.
В рамках визита министр обороны Канады также посетит Адажскую базу, Центр стратегической коммуникации и передового опыта НАТО и учреждение по реагированию на инциденты в сфере безопасности информационных технологий «Cert.lv».