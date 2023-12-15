«Новости в 7» за 15 декабря: Украина и Молдова сделали шаг к ЕС, что дальше; истории попавших в трудности людей, Музей городского жителя в Раквере и в гостях у Татьяны Тридворновой

Сегодня в выпуске:

- Историческое решение принято: Украина и Молдова получили приглашение в ЕС. Что дальше? Все подробности в материале нашего корреспондента

- Это важно: коронавирус вновь наступает, кто оказался в зоне риска?; будьте осторожны - в продаже нашли мёд с недопустимым ингредиентом; в странах Европы прошла серия арестов подозреваемых в терроризме

- Число нуждающихся в Эстонии растет. Как Центр повторного использования помогает людям, испытывающим трудности в жизни и что больше всего требуется малоимущим, выясняла наша съемочная группа.

- Один из самых необычных музеев Эстонии отмечает 40 лет со дня своего создания. Как жили представители среднего класса в конце 19- начале 20-го века, можно увидеть на экспозиции в Музее городского жителя в Раквере.

- Это интересно: кто резвился на снегу в Арбавере, бункеры для комфортного апокалипсиса построили в США и почему Король Чарльз вводит «строгую политику отсутствия кошек»

- Рекомендации известного флориста и дизайнера Татьяны Тридворновой как в этом году украсить новогоднюю елку. Наша корреспондент отправилась к ней в гости, чтобы узнать, как изготовить новогоднее украшение своими руками

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 15 декабря.